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Прогулка по местам съемок фильма "Кавказская пленница"

Прогулка по местам съемок фильма "Кавказская пленница"

Автор:
05 сентября 2022 11:15
Сообщество : Кино
Метки: Кавказская пленница   СССР   видео   интересно   кино   кинотуризм   тогда и сейчас   фильм   
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Любимый несколькими поколениями жителей СССР и СНГ фильм "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" был снят режиссёром Леонидом Гайдаем в 1966 году в прекрасном Крыму. Для основных локаций была выбрана Алушта. В данном видео автор прогулялся по местам съемок знакомых всем сцен и показал, как они выглядят сейчас.

Тогда и сейчас

Как сейчас выглядят места из фильма "Кавказская пленница". Смотрите также прогулка по местам съемок фильма "Джентльмены удачи".

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Кавказская пленница   СССР   видео   интересно   кино   кинотуризм   тогда и сейчас   фильм   
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4  комментария
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25k
SerGProS 52 минуты назад
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26k
Юрьевич Час назад
Дороги на момент съёмок лучше были... Похоже, с тех пор их ни разу не ремонтировали.
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