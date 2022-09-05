Прогулка по местам съемок фильма "Кавказская пленница"

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Любимый несколькими поколениями жителей СССР и СНГ фильм "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" был снят режиссёром Леонидом Гайдаем в 1966 году в прекрасном Крыму. Для основных локаций была выбрана Алушта. В данном видео автор прогулялся по местам съемок знакомых всем сцен и показал, как они выглядят сейчас.
Тогда и сейчас
Как сейчас выглядят места из фильма "Кавказская пленница". Смотрите также прогулка по местам съемок фильма "Джентльмены удачи".
Источник:
АНТИФИШКИ
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