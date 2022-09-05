Актёр Брендан Фрейзер не смог сдержать слёз после премьеры нового фильма

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На 79-м Венецианском кинофестивале Брендана Фрейзера шесть минут приветствовали овациями после премьеры фильма «Кит», в котором актер сыграл главную роль. Один из самых востребованных актёров 1990-х и 2000-х не смог сдержать слёз, поклонился зрителям и обнял режиссёра.
Возвращение Фрейзера в Голливуд было встречено бурными овациями
Это первая главная роль Фрейзера за последние 10 лет. Критики называют роль Фрейзера в картине Дарена Аронофски лучшей в его карьере.
В фильме актёр сыграл 272-килограммового мужчину, пытающегося наладить отношения с 17-летней дочерью.
В фильме актёр сыграл 272-килограммового мужчину, пытающегося наладить отношения с 17-летней дочерью.
Источник:
АНТИФИШКИ
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