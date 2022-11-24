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В сети опубликованы кадры гибели советского актёра Евгения Урбанского

В сети опубликованы кадры гибели советского актёра Евгения Урбанского

Автор:
24 ноября 2022 08:24
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Евгений Урбанский   СССР   авария   видео   знаменитости   инцидент   кино   фильм   
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Концерн «Мосфильм» впервые опубликовал кадры смертельной аварии с участием заслуженного артиста РСФСР Евгения Урбанского. Несчастный случай произошёл в ноябре 1965 года во время съёмок фильма «Директор».
Специалисты киноконцерна «Мосфильм» во время инспекции служебных помещений случайно нашли коробку с негативом пленки, на которой запечатлен момент гибели актера.

Съёмки проходили в 40 километрах от Бухары. На опубликованных в сети кадрах видно, как автомобиль вместе с актёром и его коллегой переворачивается во время проезда по барханам. Евгений получил тяжёлые травмы, в том числе перелом свода черепа и скончался в больнице. Ему было всего 32 года.

Директор «Мосфильма» Карен Шахназаров прокомментировал находку следующим образом: «Это действительно уникальные кадры, о существовании которых я лично до этого момента не знал. Хотя в то время я ещё учился в школе, хорошо помню весть о трагической гибели Евгения Урбанского (…) Внезапный и трагический уход из жизни человека такого масштаба вызвал большой резонанс. Но всех деталей случившегося, мы тогда, конечно, не знали. Всё укладывалось в короткую формулировку: «машина перевернулась» - и всё...»

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Евгений Урбанский   СССР   авария   видео   знаменитости   инцидент   кино   фильм   
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6  комментариев
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2k
PbIBOK 2 часа назад
Жесть...земля ему пухом.
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26k
SerGProS Час назад
Многие отошли от упавшей машины махнув руками..Такие были видимо очевидные травмы не совместимые с жизнью..Жаль..Очень типажный актер.
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15k
куджо Час назад
А раскадровка давно была, например https://hali-gali.com/sovetskoe-kino/evgenij-urbanskij-prervannyj-polet-v-33-goda/https://hali-gali.com/sovetskoe-kino/evgenij-urbanskij-prervannyj-polet-v-33-goda/, видимо сделана была с записи когда то давно
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6k
Roman 2 часа назад
А второй чё?
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27k
Ваня 2 часа назад
мда-а... светлая ему память...
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71k
Доктор Джонс 2 часа назад
Двоюродный дядя моего одноклассника...
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