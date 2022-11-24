В сети опубликованы кадры гибели советского актёра Евгения Урбанского

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Концерн «Мосфильм» впервые опубликовал кадры смертельной аварии с участием заслуженного артиста РСФСР Евгения Урбанского. Несчастный случай произошёл в ноябре 1965 года во время съёмок фильма «Директор».
Специалисты киноконцерна «Мосфильм» во время инспекции служебных помещений случайно нашли коробку с негативом пленки, на которой запечатлен момент гибели актера.
Съёмки проходили в 40 километрах от Бухары. На опубликованных в сети кадрах видно, как автомобиль вместе с актёром и его коллегой переворачивается во время проезда по барханам. Евгений получил тяжёлые травмы, в том числе перелом свода черепа и скончался в больнице. Ему было всего 32 года.
Директор «Мосфильма» Карен Шахназаров прокомментировал находку следующим образом: «Это действительно уникальные кадры, о существовании которых я лично до этого момента не знал. Хотя в то время я ещё учился в школе, хорошо помню весть о трагической гибели Евгения Урбанского (…) Внезапный и трагический уход из жизни человека такого масштаба вызвал большой резонанс. Но всех деталей случившегося, мы тогда, конечно, не знали. Всё укладывалось в короткую формулировку: «машина перевернулась» - и всё...»
Съёмки проходили в 40 километрах от Бухары. На опубликованных в сети кадрах видно, как автомобиль вместе с актёром и его коллегой переворачивается во время проезда по барханам. Евгений получил тяжёлые травмы, в том числе перелом свода черепа и скончался в больнице. Ему было всего 32 года.
Директор «Мосфильма» Карен Шахназаров прокомментировал находку следующим образом: «Это действительно уникальные кадры, о существовании которых я лично до этого момента не знал. Хотя в то время я ещё учился в школе, хорошо помню весть о трагической гибели Евгения Урбанского (…) Внезапный и трагический уход из жизни человека такого масштаба вызвал большой резонанс. Но всех деталей случившегося, мы тогда, конечно, не знали. Всё укладывалось в короткую формулировку: «машина перевернулась» - и всё...»
Источник:
АНТИФИШКИ
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