Ворон, которого супружеская пара вырастила на кроличьей ферме, начал считать себя кроликом

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Мужчина нашел птицу посреди оживленной дороги со сломанной ногой. Он привез птенца в свой дом, и так он обосновался среди своих новых домочадцев — пятерых кроликов. «Кролики приняли Джейка как одного из своих», — рассказал мужчина, приютивший птицу.
«Он действительно думает, что он кролик. Джейк перенял их черты, и он такой забавный, когда прыгает вместе с ними».
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