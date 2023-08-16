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Ворон, которого супружеская пара вырастила на кроличьей ферме, начал считать себя кроликом

Ворон, которого супружеская пара вырастила на кроличьей ферме, начал считать себя кроликом

Автор:
16 августа 2023 09:45
Сообщество : Животные
Метки: Видео   ворона   животные   кролик   милота   позитив   ферма   
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Мужчина нашел птицу посреди оживленной дороги со сломанной ногой. Он привез птенца в свой дом, и так он обосновался среди своих новых домочадцев — пятерых кроликов. «Кролики приняли Джейка как одного из своих», — рассказал мужчина, приютивший птицу.

«Он действительно думает, что он кролик. Джейк перенял их черты, и он такой забавный, когда прыгает вместе с ними».

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Метки: Видео   ворона   животные   кролик   милота   позитив   ферма   
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9k
SuperTroll 12 минут назад
Ссылка youtu.be
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Григорий 20 минут назад
плеер починили, заработало!
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320
Vergüenza Ajena 44 минуты назад
Самое прикольное что он их всех переживёт.
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4k
Наталья 54 минуты назад
С волками жить - по-волчьи выть)
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