В Челябинске мужчина в картонном автомобиле требовал бургер на парковке

Инцидент произошёл в челябинском Бургер Кинге на ул. Чичерина. Сначала мужчина зашёл в заведение и заказал бургер через автомат самообслуживания, добавив к нему дополнительно 500 порций острого перца халапеньо. Разумеется, все их не смогли положить в сам "бутерброд".

Сотрудники кафе быстрого питания упаковали перец в коробочку. Покупателю это не понравилось и он отказался платить. Заказ отменили.

Тогда мужчина надел на себя картонную коробку, нарисовав на ней подобие автомобиля, и потребовал выдать ему бургер прямо на парковке. У закусочных есть такая услуга: автомобилисты могут подъехать к специальному окошку и сделать заказ, не выходя из машины.

Однако, этот покупатель был не на настоящей машине, и сотрудники Бургер Кинга отказали ему в таком обслуживании. Мужчина вступил с ними в спор. Обе стороны записывали происходящее на камеру телефона.

Неизвестно, чего таким образом добивался челябинец. Быть может, это какой-то блогер или пранкер решил снять "остроумное" видео.