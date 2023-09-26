FISHKINET
Сообщество Юмор 17607 постов • 3612 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
В Челябинске мужчина в картонном автомобиле требовал бургер на парковке

В Челябинске мужчина в картонном автомобиле требовал бургер на парковке

Автор:
26 сентября 2023 09:49
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   бургер   в картонном автомобиле   челябинск   
1135
1
1

Однако работники юмора не оценили, не взяли заказ в работу и вызвали полицию.

Инцидент произошёл в челябинском Бургер Кинге на ул. Чичерина. Сначала мужчина зашёл в заведение и заказал бургер через автомат самообслуживания, добавив к нему дополнительно 500 порций острого перца халапеньо. Разумеется, все их не смогли положить в сам "бутерброд".


Сотрудники кафе быстрого питания упаковали перец в коробочку. Покупателю это не понравилось и он отказался платить. Заказ отменили.


Тогда мужчина надел на себя картонную коробку, нарисовав на ней подобие автомобиля, и потребовал выдать ему бургер прямо на парковке. У закусочных есть такая услуга: автомобилисты могут подъехать к специальному окошку и сделать заказ, не выходя из машины.


Однако, этот покупатель был не на настоящей машине, и сотрудники Бургер Кинга отказали ему в таком обслуживании. Мужчина вступил с ними в спор. Обе стороны записывали происходящее на камеру телефона.


Неизвестно, чего таким образом добивался челябинец. Быть может, это какой-то блогер или пранкер решил снять "остроумное" видео.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Видео   Прикол   Юмор   бургер   в картонном автомобиле   челябинск   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
140
Собака У Попа 2 часа назад
Думаю, отказ в обслуживании был вызван плохо читаемым регистрационным номером.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 21 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Голос Вселенной 22 минуты назад
Чет я нихрена не понял. Что, если я сейчас подойду пешком к автомату, сделаю заказ и оплачу, а потом подойду к окошку - мне заказ не выдадут только потому, что я не в машине???????? Чего-то бред какой-то...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Артур Котовой 50 минут назад
Не ешь Иванушка фас фуд, дурачком станешь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Анатолий Соколов Час назад
недалеко от меня есть КФС - стоит на "разделительном газоне" и ночю работают только "окна выдачи для автомобилей".
так летом регулярная картина когда "в очереди" стоит автомобиль - за ним компания подростков - и за ними ещё автомобиль.
и никто не ругается что пешеходы среди автомобилей топчутся.
а тут чел видимо сильно достал сотрудников.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Акция с намёком на то, что большинство россиян могут теперь приобрести только картонные автомобили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
834
Илья 2 часа назад
Что такое осень это психи .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
Идиотов всё больше и больше...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Он так чувствует , не надо обесценивать его автомобиль! Будьте добрее!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

463826



Другие посты автора
Популярное в сообществах
13 загадочных объектов, которые заставили нас задуматься: «Что же это такое?"
13 загадочных объектов, которые заставили нас задуматься: «Что же это такое?"
Власти Венесуэлы вырвали тюрьму Токорон из рук преступной группировки
Власти Венесуэлы вырвали тюрьму Токорон из рук преступной группировки
Набирающие популярность в сообществах
Разные короткие научные видео на вечер
Разные короткие научные видео на вечер
Поездка в Дагестан. Почему именно туда?
Поездка в Дагестан. Почему именно туда?
В Японии изобрели средство, выращивающее зубы у людей
В Японии изобрели средство, выращивающее зубы у людей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень жизненно

Лучшие демотиваторы
Люк Бессон

Перейти в раздел
Популярные теги
#машина#автомир#аварии#люди#позитив#история#Разное#интересно#шоу бизнес#СССР
#автомобили#животные#авто аварии#Прикол#факты#США#интересное#истории#улыбнуло#удивительно
#фото#ДТП#Юмор#забавно#в мире#Автовсячина#полиция#кино#природа#Россия
В Японии изобрели средство, выращивающее зубы у людей В Японии изобрели средство, выращивающее зубы у людей У вас крыша убежала У вас крыша убежала Кошка залезла в банку и не хочет выходить Кошка залезла в банку и не хочет выходить Показалось: какую действительность почувствовал лидер КНДР, когда ступил на российскую землю Показалось: какую действительность почувствовал лидер КНДР, когда ступил на российскую землю Михаил Потапыч подсказал дорогу Михаил Потапыч подсказал дорогу Бодрое пробуждение чудаковатого изобретателя Бодрое пробуждение чудаковатого изобретателя

На что жалуетесь?

Вернуться