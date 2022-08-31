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Банда бабушек отбила свою лавочку у грузчиков

Банда бабушек отбила свою лавочку у грузчиков

Автор:
31 августа 2022 11:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Юмор   бабушки   в мире   видео   лавочка   прикол   челябинск   
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В Челябинске "группировка" бабушек не позволила забрать лавочку, которая стояла возле подъезда. Грузчики погрузили лавочку в машину и собирались уехать, однако пенсионерки не дали им это осуществить задуманное.

Их боялись даже грузчики

Местный депутат пообещал разобраться в ситуации и наказать виновных. Пока же лавочка остаётся на своём прежнем месте.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   бабушки   в мире   видео   лавочка   прикол   челябинск   
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4  комментария
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3k
Денис Полчаса назад
Пусть радуются что целыми уехали, а могли и на удобрения в клумбу пойти. С бабками не забалуешь.
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1k
b1r1da Полчаса назад
И что тут разбираться? Бабки сперли лавку на улице, просто притащили к себе во двор, им во дворе сидеть удобнее.
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591
Gadova Полчаса назад
Жаль, что без звука
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40k
kalinser Полчаса назад
На святое покусились,демоны!
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