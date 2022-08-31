Банда бабушек отбила свою лавочку у грузчиков

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В Челябинске "группировка" бабушек не позволила забрать лавочку, которая стояла возле подъезда. Грузчики погрузили лавочку в машину и собирались уехать, однако пенсионерки не дали им это осуществить задуманное.
Их боялись даже грузчики
Местный депутат пообещал разобраться в ситуации и наказать виновных. Пока же лавочка остаётся на своём прежнем месте.
Источник:
АНТИФИШКИ
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