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Сотрудница WB, работающая в пункте выдачи, крала заказы клиентов и оформляла на них возврат

Сотрудница WB, работающая в пункте выдачи, крала заказы клиентов и оформляла на них возврат

Автор:
26 сентября 2023 08:43
Сообщество : Мошенничество
Метки: Видео   Сотрудница WB   в пункте выдачи   заказы   камера   свет   товар   
1282
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Гениальный план воровки заключался в том, что она выключала свет в помещении и думала, что камера её не видит, но не учла, что у камеры есть режим ночной съемки.

Ох, эти женщины…

Источник:

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Метки: Видео   Сотрудница WB   в пункте выдачи   заказы   камера   свет   товар   
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11  комментариев
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827
Илья Час назад
Очередной мамкин гений преступного мира .
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8k
Миха 14 минут назад
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11k
ScorpionDS 20 минут назад
Рассказывали истории из другой подобной организации:
- Новый сотрудник, сообщает что у него перестал работать "терминал", приезжает "ИТшник", действительно не работает, смотрит под стол, а там нет самого системника (тонкий клиент), смотрят на камеру, а там это парень отключает его и кладет к себе в рюкзак.
- Клиент приходит за своими кроссовками, берет проверить заказ, а там старые кеды, а заказанные он видит у сотрудника, вызывают менеджера, смотрят камеру и видят как он их подменяет;
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16k
Мистер Фикс 20 минут назад
Да еще себе подсвечивает
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42k
Лесли 🥰 21 минуту назад
Исключительная идиотка!
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106
Нежмисто Живисто Полчаса назад
Визуализация когда тупое думает что оно хитрое
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96
ruslan d Полчаса назад
Если я никого не вижу , то и меня никто не видит
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686
София 55 минут назад
Заказала я как-то на маркетплейсе мини принтер и бумагу к нему. Мне прислали вместо принтера помпу для воды, а вместо бумаги была пустая коробка. Деньги мне вернули, но осадочек остался.
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649
Элик Горский Час назад
Это как случай, когда женщина переодевалась в подсобном помещении, где была камера. Предварительно посмотрела с пульта охраны, убедилась, что ничего не видно. Только не учла, что когда заходит, то включает свет, а смотрела когда свет был выключен. Так и переодевалась, пока ей не объяснили.
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65k
Александр Ломовицкий Час назад
вот глупая баба , прежде чем что то делать нужно все продумать и узнать.
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