Сотрудница WB, работающая в пункте выдачи, крала заказы клиентов и оформляла на них возврат

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Гениальный план воровки заключался в том, что она выключала свет в помещении и думала, что камера её не видит, но не учла, что у камеры есть режим ночной съемки.
Ох, эти женщины…
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- Новый сотрудник, сообщает что у него перестал работать "терминал", приезжает "ИТшник", действительно не работает, смотрит под стол, а там нет самого системника (тонкий клиент), смотрят на камеру, а там это парень отключает его и кладет к себе в рюкзак.
- Клиент приходит за своими кроссовками, берет проверить заказ, а там старые кеды, а заказанные он видит у сотрудника, вызывают менеджера, смотрят камеру и видят как он их подменяет;