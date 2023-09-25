В условиях, когда у мужчин нет безопасной и спокойной территории, закрытой для женщин, такое поселение было бы интересным примером. Некоторым аналогом мужской свободы и безопасности являются мужские монастыри. Но сегодня в рунете стало известно о новом примере самоорганизации мужчин.

В Индонезии на Бали появилось мужское поселение без женщин. Там мужчины занимаются спортом, бизнесом и отдыхом без отвлекающих факторов. В поселении нет ни одной женщины. Это главное правило общины. Конечно, оно частное и существует не за счет паразитирования на бюджете. Место поселения держится в секрете для безопасности живущих там мужчин.