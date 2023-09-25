В мире существуют несколько поселений, где можно находиться только женщинам. Это или маленькие места отдыха богатых феминисток или убыточные и финансируемые за счет бюджета деревушки из глины и веток. Но может ли существовать мужское поселение без женщин?
В условиях, когда у мужчин нет безопасной и спокойной территории, закрытой для женщин, такое поселение было бы интересным примером. Некоторым аналогом мужской свободы и безопасности являются мужские монастыри. Но сегодня в рунете стало известно о новом примере самоорганизации мужчин.
В Индонезии на Бали появилось мужское поселение без женщин. Там мужчины занимаются спортом, бизнесом и отдыхом без отвлекающих факторов. В поселении нет ни одной женщины. Это главное правило общины. Конечно, оно частное и существует не за счет паразитирования на бюджете. Место поселения держится в секрете для безопасности живущих там мужчин.
Источник:
- В Сети опубликовали видео, на котором задержанные мигранты идут гусиным шагом
- Как легко удивить ребёнка
- Медведь пытался перелезть через забор из колючей проволоки на границе Литвы и Белоруссии
- Мужчина узнаёт, что анонимным донором почки была его дочь
- Вся жизнь за несколько минут
прервали раньше времени, пока гетеросексуальные мужики не начали друг друга убивать - гетеросексуальное мужское общество быстро становится очень жёстким , именно женщины не дают ему развиваться в данном направлении и " смягчают".
---
Не стоит рассказывать чем ещё они там занимаются.