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На Бали появилось мужское поселение без женщин

На Бали появилось мужское поселение без женщин

Автор:
25 сентября 2023 11:28
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Жизнь   Индонезия   бали   без женщин   забавно   мужчина   
1628
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В мире существуют несколько поселений, где можно находиться только женщинам. Это или маленькие места отдыха богатых феминисток или убыточные и финансируемые за счет бюджета деревушки из глины и веток. Но может ли существовать мужское поселение без женщин?

В условиях, когда у мужчин нет безопасной и спокойной территории, закрытой для женщин, такое поселение было бы интересным примером. Некоторым аналогом мужской свободы и безопасности являются мужские монастыри. Но сегодня в рунете стало известно о новом примере самоорганизации мужчин.


В Индонезии на Бали появилось мужское поселение без женщин. Там мужчины занимаются спортом, бизнесом и отдыхом без отвлекающих факторов. В поселении нет ни одной женщины. Это главное правило общины. Конечно, оно частное и существует не за счет паразитирования на бюджете. Место поселения держится в секрете для безопасности живущих там мужчин.

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Метки: Видео   Жизнь   Индонезия   бали   без женщин   забавно   мужчина   
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32  комментария
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82k
Доктор Джонс Час назад
В каждом населенном пункте есть такое место, и это - гараж...
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5k
Babangdida 5 минут назад
Ну, раз мужики, то приветствуем! Для нас больше дам останется.
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3k
Мочи свиней! 6 минут назад
Никакого гейства - только суровая мужская любовь)
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29
Роман Кольчугин 7 минут назад
Какая-то голубятня.
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35k
gfjhtgfjhf 9 минут назад
Походу, педерасты...
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15k
FatZilla 10 минут назад
Мне, почему-то, кажется, что в феминистких поселениях какие-то работы приглашенные мужики делают...
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1k
Rom 11 минут назад
А отвлекаться они начнут на жопы друг друга, да?
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26k
Сталкер 12 минут назад
Дзюбят?
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3k
Autumn2015 16 минут назад
Да примерно было такое, назывался *Стенфордский тюремный эксперимент ",
прервали раньше времени, пока гетеросексуальные мужики не начали друг друга убивать - гетеросексуальное мужское общество быстро становится очень жёстким , именно женщины не дают ему развиваться в данном направлении и " смягчают".
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298
Knives22 Autumn2015 7 минут назад
Интересный вывод. Только эксперимент заключался в том что одним дали власть а у других отняли свободу. И у людей наделенными властью поехала крыша.
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298
Knives22 23 минуты назад
Как говорится у кого чего болит. Это я про основную массу комментаторов ниже и уверен еще будут подобные комментаторы выше.
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48k
Aleksandr Полчаса назад
Я даже догадываюсь, как у них бар в деревне называется...

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1k
Выхухоль (Нагайна) Полчаса назад
Давным-давно был такой сериальчик - Lexx. Там целая планета такая была...
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> Полчаса назад
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2k
Vergüenza Ajena Полчаса назад
"Там мужчины занимаются спортом, бизнесом и отдыхом без отвлекающих факторов."
---
Не стоит рассказывать чем ещё они там занимаются.
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2k
Алексей Гулевич Полчаса назад
"Это не наши"
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12k
Артем Полчаса назад
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32k
Slonyash Полчаса назад
А мне женщины нравятся лично!
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448
Человек Наблюдающий 40 минут назад
Голубки собрались погреться, накуриться да пошпилиться вдоволь =)))
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298
Knives22 Человек Наблюдающий 36 минут назад
Вы в армии были?
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22
Феличита Knives22 Полчаса назад
вы видимо не были - в армию призывают по повестке, а туда сами едут
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298
Knives22 Феличита Полчаса назад
Если бы служба в армии подразумевала отдых на курорте с полной свободой действий много бы кто пошел в армию добровольно, хотя и так хватает тех кто хочет в армию. Ну так что будем считать любой мужской коллектив гейским?
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3k
DVPET 59 минут назад
Вообще без женщин?
Вообще без женщин?Посмотреть
Вообще без женщин?
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58k
alertol Час назад
Ну кстати в порядке научного эксперимента, были такие проекты когда мужики отправлялись в глушь и протоколировали что и как. Позднее стали даже телешоу подобные делать (но там увы постанова более чем всё)
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2k
Оксид Бетона Час назад
- А теперь меняем руку!
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298
Knives22 Андрей Иванов Полчаса назад
Интересный конечно вариант, но проще до ближайшей деревни доехать и развлечься с "козой" местной.
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