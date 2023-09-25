В Вологде мужчина попытался угнать лодку, но не смог запустить двигатель и сел на мель

34-летний Антон решил завладеть «Персеем», пришвартованным у дома на Набережной 6-й Армии. Он отшвартовал лодку, проник в капитанскую рубку, пощёлкал тумблерами, но двигатель запустить не смог. В этот момент течение уже уносило «Персея», корабль сел на мель.



Антон решил продолжить морские приключения и экстренным образом покинул лодку, прыгнув в реку. На берегу, кроме будничной беседы с рыбаком, его ждали полицейские. Позже владелец смог вернуть лодку, а на парня возбудили дело за попытку угона водного транспорта.