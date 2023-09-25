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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 743 поста • 41 подписчик подписаться
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В Вологде мужчина попытался угнать лодку, но не смог запустить двигатель и сел на мель

В Вологде мужчина попытался угнать лодку, но не смог запустить двигатель и сел на мель

Автор:
25 сентября 2023 08:47
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   вологда   лодка   мель   неудача   угон   
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После неудачи угонщик решил искупаться.

34-летний Антон решил завладеть «Персеем», пришвартованным у дома на Набережной 6-й Армии. Он отшвартовал лодку, проник в капитанскую рубку, пощёлкал тумблерами, но двигатель запустить не смог. В этот момент течение уже уносило «Персея», корабль сел на мель.

Антон решил продолжить морские приключения и экстренным образом покинул лодку, прыгнув в реку. На берегу, кроме будничной беседы с рыбаком, его ждали полицейские. Позже владелец смог вернуть лодку, а на парня возбудили дело за попытку угона водного транспорта.


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Метки: Видео   вологда   лодка   мель   неудача   угон   
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