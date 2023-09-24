Соблазнение жениха: диковинный обычай в Намибии

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Сёстры будущей невесты пытаются соблазнить её жениха. Если у мужчины случится эрекция, свадьбу отменят.
Их нравы
Эрекция будет означать, что мужчина в какой-то момент обязательно изменит.
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Единственная мысль была бы: только бы не задохнуться.
добавлю: Значит надо выбирать невесту, у которой сестры страшные!
таскать подобных сестёр за волосы