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Соблазнение жениха: диковинный обычай в Намибии

Соблазнение жениха: диковинный обычай в Намибии

Автор:
24 сентября 2023 14:37
Метки: Африка   Видео   Прикол   в мире   намибия   соблазнение   
1684
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1

Сёстры будущей невесты пытаются соблазнить её жениха. Если у мужчины случится эрекция, свадьбу отменят.

Их нравы

Эрекция будет означать, что мужчина в какой-то момент обязательно изменит.

Источник:

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Метки: Африка   Видео   Прикол   в мире   намибия   соблазнение   
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24  комментария
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143
Инякин Евгений 2 часа назад
Тамада хороший и конкурсы у них интересные :)
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205
Мандалай Иванович Полчаса назад
а если у невесты нет сестер, а только братья.....
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12k
Сергей 51 минуту назад
Бредятина.
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27k
AzuveR 56 минут назад
Сразу видно,что дефка сверху , профессионал в таких конкурсах.
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2k
Vergüenza Ajena 57 минут назад
Если на мне скакала такая жируха, точно бы не встал.
Единственная мысль была бы: только бы не задохнуться.
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13k
Евгений Час назад
Бред. Если организм здоровый, эрекция полюбому будет. Как говорится, у члена своя голова. А с такими "проверками", эти сёстры до старости в девах проходят, либо замуж за импотента.
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21k
сеньор Леонсио Час назад
Движения булками в музыку хорошо попадают!
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13k
..: Атеист :.. Час назад
О, накомментили советов :)
добавлю: Значит надо выбирать невесту, у которой сестры страшные!
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47k
Максим Т. 2 часа назад
«Грубый век, грубые нравы. Романтизьму нету. Не дают человеку спокойно… жить!»
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40k
jonnyD 2 часа назад
Какая нах эрекция !? Там же дышать нечем ...
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3k
poбт 2 часа назад
с вечера и утром подрочил и пусть хоть обскачутся
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645
Anatolij 2 часа назад
Я бы в Намибии так и остался холостым, потому как и от сквозняка случается. А тут такое на тебе творят.
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17k
K7OO 2 часа назад
Логичный обряд. Зачем сестрам невесты нужен свояк-импотент?
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9k
Бритва 2 часа назад
у нас другие обычаи.
таскать подобных сестёр за волосы
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14k
Ничоси 2 часа назад
А если нет сестёр, а только братья?
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59
Indi Ничоси 2 часа назад
То пройти тест будет намного легче
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