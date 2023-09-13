Кто из животных приходил к мискам для кошек на участке

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Житель США оставил возле своего дома миски с едой и водой для бездомных кошек. Однако одними кошками дело не ограничилось. На видео попали другие любители халявы.
Последний гость особенно удивил мужчину. Самый упитанный "котик".
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