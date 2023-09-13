FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14727 постов • 1688 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Кто из животных приходил к мискам для кошек на участке

Кто из животных приходил к мискам для кошек на участке

Автор:
13 сентября 2023 12:54
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   в мире   животные   коты   ножиданно   
1015
1
1
Житель США оставил возле своего дома миски с едой и водой для бездомных кошек. Однако одними кошками дело не ограничилось. На видео попали другие любители халявы.
Последний гость особенно удивил мужчину. Самый упитанный "котик".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Прикол   в мире   животные   коты   ножиданно   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Мария Коненкова Час назад
Скунс порадовал! Всех, всех готов отогнать, даром что там аж четыре миски - самому мало!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
5k
Евгений Д 3 минуты назад
А у нас только разные кошки,
ежики
и гадские сороки
лезут в миски для уличных кошек
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62
crocodile172 16 минут назад
Стандартный северо-американский наборчик. Только опоссума забыли пригласить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Echo 57 минут назад
Надо же, все аккуратно угощались
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

845707



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Это точно 2023-й?": поразительный дизайн новой станции метро "Пыхтино"
"Это точно 2023-й?": поразительный дизайн новой станции метро "Пыхтино"
Про советские вещи, которые еще долго не сломаются
Про советские вещи, которые еще долго не сломаются
Набирающие популярность в сообществах
Подводник по призванию. История Вольфганга Люта
Подводник по призванию. История Вольфганга Люта
Как Москва встретила свой День рождения
Как Москва встретила свой День рождения
Не мисс мира, а даже круче
Не мисс мира, а даже круче
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Из собаки в медведя

Лучшие демотиваторы
У меня появился любимый дорожный знак!

Перейти в раздел
Популярные теги
#автомобили#Юмор#животные#интересное#аварии#люди#Россия#сарказм#знаменитости#Санкт-Петербург
#автомир#в мире#фото#ДТП#авто аварии#позитив#кино#улыбнуло#Китай#шоу бизнес
#машина#Прикол#интересно#подборка#Автовсячина#дети#новости#фильм#повезло#Разное
Не мисс мира, а даже круче Не мисс мира, а даже круче Кот избавился от улик&nbsp; Кот избавился от улик  Очередное доказательство того, что коты - это жидкость Очередное доказательство того, что коты - это жидкость Мужчина предотвратил драку котов Мужчина предотвратил драку котов Домушники: слаженная работа кошачьей банды Домушники: слаженная работа кошачьей банды Леопард упустил свой шанс Леопард упустил свой шанс

На что жалуетесь?

Вернуться