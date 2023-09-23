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Сообщество Лагуна акул 96 постов • 51 подписчик подписаться
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Стая акул проплывает мимо нефтяной платформы

Стая акул проплывает мимо нефтяной платформы

Автор:
23 сентября 2023 11:18
Сообщество : Лагуна акул
Метки: Видео   акулы   в мире   животные   мексиканский залив   нефтяная платформа   
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Работники нефтедобывающей платформы в Мексиканском заливе заметили огромное количество акул и поспешили запечатлеть их.

Количество хищников поражает!

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Метки: Видео   акулы   в мире   животные   мексиканский залив   нефтяная платформа   
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7  комментариев
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7k
Pravednik84 Час назад
Хорошо бы посмотреть направление их движения, причем не столько "куда", сколько "откуда"...
Это жжжжжж неспроста! Зря никто жужжать не станет.

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43
ИНО Час назад
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14k
MrForstd Час назад
Шёлкова акула скорее всего, они такими стаями живут.
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43
ИНО Час назад
Где же такая орда себе пожрать найдёт?
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22k
Слепой Пью Час назад
Кушать хочут...
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34k
albedo Час назад
Жутковатое завораживающе-красивое зрелище.
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