Стая акул проплывает мимо нефтяной платформы

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Работники нефтедобывающей платформы в Мексиканском заливе заметили огромное количество акул и поспешили запечатлеть их.
Количество хищников поражает!
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