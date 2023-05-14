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Жители Казани избили двух мужиков, которые справили нужду на детской площадке

Жители Казани избили двух мужиков, которые справили нужду на детской площадке

Автор:
14 мая 2023 17:59
Сообщество : Криминал
Метки: Казань   видео   детская площадка   драка   задержание   мужики   полиция   
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«Воспитали» жёстко, но эффективно.

В Казани паре «алкобойцов» приспичило в туалет, а его-то как раз поблизости и не было. Тогда сверхразумы заявились на детскую площадку и справили там малую нужду.

Но вот спокойно уйти оттуда уже не получилось - на них обратили внимание местные мужики, подошли на разговор и наваляли обоим. После этого мужики благоразумно уехали с места происшествия, но уже через 40 минут их нашли полицейские.

Теперь будут решать, что делать с «воспитателями».

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Метки: Казань   видео   детская площадка   драка   задержание   мужики   полиция   
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11  комментариев
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5k
pinbalist 2 часа назад
Что делать? Поблагодарить за проведённую воспитательную работу и отпустить.
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Артём 45 минут назад
То что мужики ссали, из видео не очевидно. В отличии, от нанесения побоев. В общем, воспитатели себе с пола статью подобрали.
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8k
Александр Маслов 53 минуты назад
Если медэксперт (по заявлению ссыкунов) найдёт "причинение вреда здоровью средней тяжести" – 100% статья. А вот типа пострадавшим – max "хулиганка" и штраф.

Да, кстати, зачем в видео прилепили такой, бл@дский (пардон – не сдержался) по децибелам трек от черномазых?
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3k
Feathery Час назад
Вот это тот случай, когда по Закону и по Справедливости - две разные вещи...
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7k
Дмитрий Час назад
Сдаётся мне, что "навалявшие" были не меньшие алканавты....
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159
Андрей 2 часа назад
я все понимаю,всякое в жизни бывает ,приспичило ! но если уж такое дело - извинись, поясни ситуацию ! а там скорее всего быковать начали на замечание !
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159
Андрей Артур Полчаса назад
согласен с вами ,но если уж случилось - нужно признать вину ,а не быковать !
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