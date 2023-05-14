Жители Казани избили двух мужиков, которые справили нужду на детской площадке

В Казани паре «алкобойцов» приспичило в туалет, а его-то как раз поблизости и не было. Тогда сверхразумы заявились на детскую площадку и справили там малую нужду.

Но вот спокойно уйти оттуда уже не получилось - на них обратили внимание местные мужики, подошли на разговор и наваляли обоим. После этого мужики благоразумно уехали с места происшествия, но уже через 40 минут их нашли полицейские.