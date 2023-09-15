Кошка украла курицу из магазина

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В Турции кошка зашла в магазин и украла замороженную курицу. Автор видео решил проследить за воровкой и не пожалел о потраченном времени.
Мама месяца
Мужчина проследовал за кошкой и увидел, что курицу она отнесла котятам.
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Петушок, петушок,
Золотой гребешок,
Масляна головушка,
Шелкова бородушка,
Выгляни в окошко,
Дам тебе горошку.
Петушок и выставил головку в окошко. Лиса схватила его в когти, понесла в свою нору. Закричал петушок:
Несет меня лиса
За темные леса,
За быстрые реки,
За высокие горы…
Кот и дрозд, спасите меня!..
Кот и дрозд услыхали, бросились в погоню и отняли у лисы петушка.