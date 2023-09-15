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Сообщество Без кота и жизнь не та 1721 пост • 479 подписчиков подписаться
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Кошка украла курицу из магазина

Кошка украла курицу из магазина

Автор:
15 сентября 2023 11:14
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Турция   животные   котята   кошка   кража   
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В Турции кошка зашла в магазин и украла замороженную курицу. Автор видео решил проследить за воровкой и не пожалел о потраченном времени.

Мама месяца

Мужчина проследовал за кошкой и увидел, что курицу она отнесла котятам.

Источник:

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Метки: Видео   Турция   животные   котята   кошка   кража   
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13  комментариев
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8k
Колорад 58 минут назад
Так переживал за кошку и тяжесть которую ей пришлось тащить, что у самого спина заболела.
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12k
НИКТО Минуту назад
"украла"? Просто перенесла туда, куда надо
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32k
Slonyash 4 минуты назад
Не украла, а добыла!
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6k
alex 6 минут назад
Молодец кошка, я думал отнимут у неё угощение для котят, аж накатил 100, могли б и помочь целофан снять, порезать или разломать, взрослые мужики, а чайники какие-то
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1k
Лютый вам Бетховен 8 минут назад
Всё лучшее - детям!
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869
ProFanas 13 минут назад
Как объяснить котенятам что от целофана может быть изжога?
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11k
DumDum 13 минут назад
Проведала лиса, что кота и дрозда дома нет, прибежала к избушке, села под окошко и запела:
Петушок, петушок,
Золотой гребешок,
Масляна головушка,
Шелкова бородушка,
Выгляни в окошко,
Дам тебе горошку.

Петушок и выставил головку в окошко. Лиса схватила его в когти, понесла в свою нору. Закричал петушок:
Несет меня лиса
За темные леса,
За быстрые реки,
За высокие горы…
Кот и дрозд, спасите меня!..

Кот и дрозд услыхали, бросились в погоню и отняли у лисы петушка.
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25k
Сибиряк Полчаса назад
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19k
Андрей 48 минут назад
Детям - мороженное ...
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4k
Lexx 54 минуты назад
Живой курицы не было, пришлось охотиться на замороженную.
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8k
Пуриц Жорж 59 минут назад
А помочь кисюне распаковать и разделать?
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74
ruslan d Час назад
Вот это Мать !
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