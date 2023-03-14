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Сообщество Без кота и жизнь не та 1530 постов • 461 подписчик подписаться
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Кошки - главные хозяева Стамбула

Кошки - главные хозяева Стамбула

Автор:
14 марта 2023 11:30
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Турция   видео   животные   коты   кошка   стамбул   
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Неотъемлемой частью Стамбула являются его колоритные четвероногие жители. Все, кто бывал в крупнейшем городе Турции наверняка замечали огромное количество бродячих котов и кошек на улице. Их здесь любят, уважают и не дают в обиду.

Куда бы вы здесь не шли и где бы не находились — почти всегда поблизости вы заметите кошку.


Песня в видео: The Four Lads- Istambul.

Источник:

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Метки: Турция   видео   животные   коты   кошка   стамбул   
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4  комментария
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28k
Ваня Час назад

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Колорад Минуту назад
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5k
alex 5 минут назад
ну там египет рядом и тепло
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74k
Viktor Час назад
Вот за это они молодцы!

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