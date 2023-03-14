Кошки - главные хозяева Стамбула

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Неотъемлемой частью Стамбула являются его колоритные четвероногие жители. Все, кто бывал в крупнейшем городе Турции наверняка замечали огромное количество бродячих котов и кошек на улице. Их здесь любят, уважают и не дают в обиду.
Куда бы вы здесь не шли и где бы не находились — почти всегда поблизости вы заметите кошку.
Песня в видео: The Four Lads- Istambul.
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