Страус стащил кольцо с пальца рассеянной туристки

Девушка написала в комментарии к видеоролику, снятому её подругой и размещённого в TikTok, что не сразу заметила пропажу драгоценности и только просматривая видеозаписи узнала куда делось кольцо.

Судя по кадрам записи, любопытная птица смогла стащить кольцо с пальца туристки, а затем употребить его в пищу.