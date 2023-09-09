Страус стащил кольцо с пальца рассеянной туристки

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Любительница дикой природы, проводившая свой досуг на страусиной ферме, была лишена обручального кольца во время кормления представителей местной фауны.
Девушка написала в комментарии к видеоролику, снятому её подругой и размещённого в TikTok, что не сразу заметила пропажу драгоценности и только просматривая видеозаписи узнала куда делось кольцо.
Судя по кадрам записи, любопытная птица смогла стащить кольцо с пальца туристки, а затем употребить его в пищу.
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