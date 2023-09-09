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Страус стащил кольцо с пальца рассеянной туристки

Страус стащил кольцо с пальца рассеянной туристки

Автор:
09 сентября 2023 12:35
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   кольцо   на страусиной ферме   птица   страус   туристка   
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Любительница дикой природы, проводившая свой досуг на страусиной ферме, была лишена обручального кольца во время кормления представителей местной фауны.

Девушка написала в комментарии к видеоролику, снятому её подругой и размещённого в TikTok, что не сразу заметила пропажу драгоценности и только просматривая видеозаписи узнала куда делось кольцо.


Судя по кадрам записи, любопытная птица смогла стащить кольцо с пальца туристки, а затем употребить его в пищу.

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Метки: Видео   животные   кольцо   на страусиной ферме   птица   страус   туристка   
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2  комментария
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Lexx Час назад
Да фигня, высрет.
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Шурман 14 минут назад
Были в мае в Испании там был типа зоопарк , к попугаям можно заходить и кормить и тд , там всех предупреждают снимите сразу кольца и сережки и цепочки , дед рядом был у него попугай стащил слуховой прибор и разгрыз его .
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Snezhinka

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