Житель Набережных Челнов сорвался с третьего этажа, устанавливая кондиционер

1392
1
1
Мужчина забрался на металлическую корзину для кондиционера, но не рассчитал, что конструкция не рассчитана на вес человека. В итоге корзина полетела вниз, а вместе с ней и 40-летний установщик.
По данным местных СМИ, мужчина выжил, однако его госпитализировали с переломами.
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- Во время испытаний ракеты в Японии произошёл взрыв
- Рабочий подумал, что остался один и решил спеть
- Группа быстрого реагирования
- Бессмертный воронежский монтажник кондиционеров
- Двойное невезение работника
Метки: Видео ЧП кондиционер конструкция работа сорвался упал
Новости партнёров
реклама
ни мозгов ни инстинкта самосохранения
Похоже не говорила, или у него не было бабушки.