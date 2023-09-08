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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 712 постов • 37 подписчиков подписаться
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Житель Набережных Челнов сорвался с третьего этажа, устанавливая кондиционер

Житель Набережных Челнов сорвался с третьего этажа, устанавливая кондиционер

Автор:
08 сентября 2023 08:43
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ЧП   кондиционер   конструкция   работа   сорвался   упал   
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Мужчина забрался на металлическую корзину для кондиционера, но не рассчитал, что конструкция не рассчитана на вес человека. В итоге корзина полетела вниз, а вместе с ней и 40-летний установщик.

По данным местных СМИ, мужчина выжил, однако его госпитализировали с переломами.

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Метки: Видео   ЧП   кондиционер   конструкция   работа   сорвался   упал   
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4  комментария
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2k
SmartCat101 Полчаса назад
откуда же вы такие безмозглые то беретесь?
ни мозгов ни инстинкта самосохранения
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9k
Trenzel2003 20 минут назад
А разве бабушка не говорила, внучек, думай головой наперед. Потом будет поздно!
Похоже не говорила, или у него не было бабушки.
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7k
Echo 55 минут назад
в следующем летнем сезоне поставит, а пока подлечится
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