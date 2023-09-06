Учеников петербургской гимназии пришлось эвакуировать из-за взорвавшегося рюкзака школьницы

Школьница гимназии № 642 на Морской набережной подключила телефон к пауэрбанку для подзарядки и положила их в рюкза, который во время перемены бросила на пол в коридоре. В тот же момент раздался взрыв.

Из рюкзака повалил сильный дым, и детей с преподавателями спешно эвакуировали из помещения гимназии на улицу. К счастью, обошлось без пострадавших.