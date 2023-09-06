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Учеников петербургской гимназии пришлось эвакуировать из-за взорвавшегося рюкзака школьницы

Учеников петербургской гимназии пришлось эвакуировать из-за взорвавшегося рюкзака школьницы

Автор:
06 сентября 2023 18:03
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Видео   Санкт-Петербург   взрыв   гимназия   пауэрбанк   портативная зарядка   эвакуация   
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Девочка не пострадала просто чудом.

Школьница гимназии № 642 на Морской набережной подключила телефон к пауэрбанку для подзарядки и положила их в рюкза, который во время перемены бросила на пол в коридоре. В тот же момент раздался взрыв.


Из рюкзака повалил сильный дым, и детей с преподавателями спешно эвакуировали из помещения гимназии на улицу. К счастью, обошлось без пострадавших.


От телефона POCO X3 Pro остался только корпус. Марка портативного зарядного устройства выясняется.

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Метки: Ynews   Видео   Санкт-Петербург   взрыв   гимназия   пауэрбанк   портативная зарядка   эвакуация   
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19  комментариев
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311
iskra 2 часа назад
Ну да, удивительно.. Бросить об пол телефон с повербанком,и удивляться, что что-то бумкнуло. Кстати, телефон из самой дешевой серии,близкой к ноунейму,повербанк,скорее всего тоже.
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62k
doker 3 минуты назад
Есть самсунг, эпл и кирпичи.
Ну, мой хонор, почти хуавей - на 3 месте.
ЭХ, где ты нокия с мотороллой...
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7k
rutt Полчаса назад
Бумкнул повербанк, сяомка, поко которая, догорела с ним. Там температура горения до 3000 по Цельсию. Виновата банка грохнутая об пол и марка её не так уж и важна.
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12k
Кот Бегемот Полчаса назад
А без Power Bank, типа зарядить заранее дома дедовским способом, школьнице ну совсем никак (или целый день и ночь на уроках видео всю зарядку ам, ам). Кстати, если POCO X3 Pro ещё живой, то время автономной работы в режиме НОРМАЛЬНОЙ эксплуатации до 35 часов. А теперь воть

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−2
starttrade 36 минут назад
вот кстати: в мою бытность - мы б замкнули аккум, для возгорания, ну шоб контрольную отменили... много таких "саботажей" устраивали... тесто...перцовый баллончик, разрыв батареи, тухлое яйцо...
...одаренный физико-математический класс)))
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−2
starttrade MrMopnex 14 минут назад
Так и контрольные не обычные, да и один хрен дети. И да, детей блатных тоже дофига, но! дисциплина была такая - что приходилось думать.
и да,шк 7 г.Лобни, где училось довольно много интересных личностей, один из ни товарищ Мишустин.
вот как школа - это просто супер, обучают детей не тупой зубрежке, а управлению своими планами по жизни, чем и занимались иногда мы.
кароч не передать.
класс прям коллектив, учителей убирали от себя тех, кто решал сделать из нас посредственностей и т.д.
много всего - но могу сказать точно - из моего класса нет ни одного кто сторчался или упал на дно.
есть ли блатные родители или нет.
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11k
ScorpionDS 39 минут назад
Видимо телефон не особо бережно носили, гнули о полупопие, вот так и вышло, в общем-то ни одна марка не застрахована от этого, хорошо что не ночью и доме.
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5k
Григорий Час назад
поко это дешман из дешманов.
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102
Собака У Попа Час назад
Антирекламу Xiaomi подвезли? Тогда надо заканчивать так - Теперь девочка ходит с телефоном DOOGEE. Не о чем не парится и школы больше не поджигает.
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