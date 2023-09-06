Учеников петербургской гимназии пришлось эвакуировать из-за взорвавшегося рюкзака школьницы

Девочка не пострадала просто чудом.
Школьница гимназии № 642 на Морской набережной подключила телефон к пауэрбанку для подзарядки и положила их в рюкза, который во время перемены бросила на пол в коридоре. В тот же момент раздался взрыв.
Из рюкзака повалил сильный дым, и детей с преподавателями спешно эвакуировали из помещения гимназии на улицу. К счастью, обошлось без пострадавших.
Источник:
От телефона POCO X3 Pro остался только корпус. Марка портативного зарядного устройства выясняется.
Источник:
- В Санкт-Петербурге прохожие спасли мужчину из Обводного канала с помощью забора
- Девушке-курьеру пришлось ломать железные ворота, чтобы доставить заказ
- Взрыв неисправного пауэрбанка в рюкзаке студента попал на видео
- Взрыв в подсобке ресторана из-за нарушений техники безопасности
- Женщина нападает на сотрудников пункта выдачи
и да, когда то взрывались топовые самсунги, без бросков и зарядки
Ну, мой хонор, почти хуавей - на 3 месте.
ЭХ, где ты нокия с мотороллой...
...одаренный физико-математический класс)))
и да,шк 7 г.Лобни, где училось довольно много интересных личностей, один из ни товарищ Мишустин.
вот как школа - это просто супер, обучают детей не тупой зубрежке, а управлению своими планами по жизни, чем и занимались иногда мы.
кароч не передать.
класс прям коллектив, учителей убирали от себя тех, кто решал сделать из нас посредственностей и т.д.
много всего - но могу сказать точно - из моего класса нет ни одного кто сторчался или упал на дно.
есть ли блатные родители или нет.