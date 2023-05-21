В Краснодарском крае пьяная дама решила пробежаться перед мотоциклом

В Краснодарском крае проходили мотогонки. В них участвовал и 19-летний спортсмен, который изо всех жал на газ и мчал к победе. Но тут, прямо перед его носом, дорогу перебежала женщина. Как утверждают очевидцы, она была пьяной и бежала к своей дочери, та стояла на другой стороне гоночной трассы.

Итог очевиден: у женщины сотрясение мозга и сломана нога, гонщик получил травму носа. Оба будут досматривать соревнования по телевизору из больничной палаты.