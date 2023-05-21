В Краснодарском крае пьяная дама решила пробежаться перед мотоциклом

Дело было на соревнованиях, где 60-летняя болельщица решила почудить.
В Краснодарском крае проходили мотогонки. В них участвовал и 19-летний спортсмен, который изо всех жал на газ и мчал к победе. Но тут, прямо перед его носом, дорогу перебежала женщина. Как утверждают очевидцы, она была пьяной и бежала к своей дочери, та стояла на другой стороне гоночной трассы.
Итог очевиден: у женщины сотрясение мозга и сломана нога, гонщик получил травму носа. Оба будут досматривать соревнования по телевизору из больничной палаты.
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Какого фига за ограждением вообще столько людей стоит?
Был я как-то на ралли несколько раз, пока у нас в регионе они проводились. Так там маршалы и близко к трассе не подпускали, хотя синих зрителей тоже было не мало