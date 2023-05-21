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В Краснодарском крае пьяная дама решила пробежаться перед мотоциклом

В Краснодарском крае пьяная дама решила пробежаться перед мотоциклом

Автор:
21 мая 2023 15:59
Сообщество : Аварии
Метки: больница   видео   гонщик   женщина   краснодарский край   мотогонки   мотоцикл   трасса   
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Дело было на соревнованиях, где 60-летняя болельщица решила почудить.

В Краснодарском крае проходили мотогонки. В них участвовал и 19-летний спортсмен, который изо всех жал на газ и мчал к победе. Но тут, прямо перед его носом, дорогу перебежала женщина. Как утверждают очевидцы, она была пьяной и бежала к своей дочери, та стояла на другой стороне гоночной трассы.

Итог очевиден: у женщины сотрясение мозга и сломана нога, гонщик получил травму носа. Оба будут досматривать соревнования по телевизору из больничной палаты.

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Метки: больница   видео   гонщик   женщина   краснодарский край   мотогонки   мотоцикл   трасса   
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7  комментариев
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90k
Херанука Паибалу Час назад
трезвых болельщиков там много не бывает
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10k
Маламут Уральский 3 минуты назад
вопросы к организаторам соревнований почему нет ленточки или оцепления да любой херни чтоб смертники не бегали !!!
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49k
Мойша 6 минут назад
Уау была баба без мозгов, так и осталась с возрастом.
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1k
Дмитрий Носов 15 минут назад
Организация гонок просто на высоте

Какого фига за ограждением вообще столько людей стоит?
Был я как-то на ралли несколько раз, пока у нас в регионе они проводились. Так там маршалы и близко к трассе не подпускали, хотя синих зрителей тоже было не мало
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57k
Опиум для народа Полчаса назад
За 60 лет эта потаскушная синячка мозгов не нажила. Надо было её там же и добить.
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19k
Александр 46 минут назад
Идиотка
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