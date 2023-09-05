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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 702 поста • 38 подписчиков подписаться
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В Краснодаре неизвестный брызнул перцовым баллончиком в лицо 2-летней девочке, пока ее отец мыл машину

В Краснодаре неизвестный брызнул перцовым баллончиком в лицо 2-летней девочке, пока ее отец мыл машину

Автор:
05 сентября 2023 11:27
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   девочка   краснодар   мойка машины   негатив   отец   перцовый баллончик   
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Неизвестный просто так подошёл и распылил в салон слезоточивый газ, после чего скрылся.

В Краснодаре неизвестный молодой человек распылил слезоточивый газ в лицо 2-летней девочке. Произошло это на автомойке, прямо на глазах у отца ребёнка.


В местных телеграм-каналах сообщается, что в момент инцидента отец пострадавшей мыл

автомобиль. В этот момент к его машине подошёл незнакомец и распылил в салон баллончик, после произошедшего он сразу же скрылся.


Отец тут же отвёз пострадавшую девочек в больницу. Медики диагностировали у ребёнка ожог обоих глаз.

Источник:

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Метки: Видео   девочка   краснодар   мойка машины   негатив   отец   перцовый баллончик   
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4  комментария
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6k
hhwost 2 часа назад
возможно рассчитывал, что мужик за ним погонится, а подельник в это время машину умыкнет (что ребёнка - даже думать не хочу).
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582
Илья 19 минут назад
Повезло что отец не догнал . Я бы на месте отца сел за убийство .
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10k
BarOb Час назад
Из-за таких [мат] скоро запретят последнее средство защиты
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6k
livaneth 2 часа назад
Был убежден, что его не поймают и не накажут. Для некоторых убежденность в собственной безнаказанности - уже причина.
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