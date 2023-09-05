В Краснодаре неизвестный брызнул перцовым баллончиком в лицо 2-летней девочке, пока ее отец мыл машину

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Неизвестный просто так подошёл и распылил в салон слезоточивый газ, после чего скрылся.
В Краснодаре неизвестный молодой человек распылил слезоточивый газ в лицо 2-летней девочке. Произошло это на автомойке, прямо на глазах у отца ребёнка.
В местных телеграм-каналах сообщается, что в момент инцидента отец пострадавшей мыл
автомобиль. В этот момент к его машине подошёл незнакомец и распылил в салон баллончик, после произошедшего он сразу же скрылся.
Отец тут же отвёз пострадавшую девочек в больницу. Медики диагностировали у ребёнка ожог обоих глаз.
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