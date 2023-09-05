Настойчивый мужчина пытался попасть в храм ночью

Ночью грабитель-неудачник пытался попасть в Храм всех святых в память воинов, погибших при исполнении служебного долга, расположенный на Афонской улице в Приморском районе Петербурга.





По нашим данным, парень разбил стекло, сработала сигнализация. Когда грабитель-неудачник начал убирать осколки, чтобы проникнуть внутрь, к храму подъехала машина. Он испугался и убежал.