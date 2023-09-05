Настойчивый мужчина пытался попасть в храм ночью

Оперативная реакция на сработавшую сигнализацию помогла церкви в Приморском районе сохранить имущество.
Ночью грабитель-неудачник пытался попасть в Храм всех святых в память воинов, погибших при исполнении служебного долга, расположенный на Афонской улице в Приморском районе Петербурга.
По нашим данным, парень разбил стекло, сработала сигнализация. Когда грабитель-неудачник начал убирать осколки, чтобы проникнуть внутрь, к храму подъехала машина. Он испугался и убежал.
Полицию вызвал настоятель храма. На место происшествия прибыли сотрудники охраны и полиция. Имущество храма осталось нетронутым. Грабителя-неудачника уже разыскивают. Основные приметы: мужчина среднего роста, в куртке с элементами светоотражения.
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