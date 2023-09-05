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Почему специалисты по графике недолюбливают некоторых актёров

Почему специалисты по графике недолюбливают некоторых актёров

Автор:
05 сентября 2023 09:15
Сообщество : Кино
Метки: Видео   ДНД   Подземелья и драконы   Прикол   Юмор   кино   
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В дополнительных материалах к фильму «Подземелья и драконы» актёр Джастис Смит, который играл мага, рассказал, как усложнял жизнь специалистам по графике.

Актёр специально активно двигал руками при произношении заклинаний, создавая дополнительные сложности. После этого показали лицо одного из специалистов по визуальным эффектам.



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Метки: Видео   ДНД   Подземелья и драконы   Прикол   Юмор   кино   
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4  комментария
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64k
Александр Ломовицкий Час назад
нигер
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Сергей Семенов 10 минут назад
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17k
Голос Вселенной Час назад
Я так и не понял, а НАХУА???? У него что, детство в жопе еще не отыграло?
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Krasava

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