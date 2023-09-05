Почему специалисты по графике недолюбливают некоторых актёров

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В дополнительных материалах к фильму «Подземелья и драконы» актёр Джастис Смит, который играл мага, рассказал, как усложнял жизнь специалистам по графике.
Актёр специально активно двигал руками при произношении заклинаний, создавая дополнительные сложности. После этого показали лицо одного из специалистов по визуальным эффектам.
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