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Российское кино держит планку

Российское кино держит планку

Автор:
05 мая 2023 12:01
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Россия   Юмор   актёрская игра   видео   кино   
1617
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Некоторое российское кино ещё способно удивить сюжетом и актёрской игрой. Какой накал страстей! Какая экспрессия!

Наш ответ Болливуду. Где-то раздался нервный смех Станиславского.

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Метки: Прикол   Россия   Юмор   актёрская игра   видео   кино   
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19  комментариев
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14k
Alex Час назад
Ей лучше в кино для взрослых сниматься )
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5k
мемфрид 15 минут назад
Главное - мерзким акцентом тянуть "в опааасноости!"
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6k
vasilykopkov 20 минут назад
Вообще фильмы делятся на категории, в данном случае, скорее всего 3-я.
3-я категория - это чаще всего малобюджетный шлак. И в СГА такого шлака снимают полно (я уже не говорю про "ихние" сериалы). Просто до нас он не доходит чаще всего.
В основном он используется для наполнения дешёвых кабельных и спутниковых каналов.
Посмотрите "Акулий торнадо (1,2,3)" или " Нападение помидоров - убийц", "Пираньи 3D" и т.п. По некоторым каналам Триколора например, это гуано крутят круглосуточно.
У нас тоже снимают подобный шлак, это нормально, есть категория граждан которые это смотрят. Пипл хавает, короче...
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1k
Kra Полчаса назад
Здесь все прекрасно - от сценария до актерской игры!

Может это учебная работа студента 1го курса ВГИКа ? Так еще научится!
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14k
kotovski Полчаса назад
пример тому новая интерпретация "мастер и маргарита" , все сделано по голивудским стандартам , хотя я уверен , что сериал от бортко им непереплюнуть...
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45k
Aleksandr 53 минуты назад
"Какой наКАЛ страстей!"
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10k
Григорий Бабкин 58 минут назад
Тут дело не в том, что "российское", а в том, что вместо того, чтобы слепить что-то своё, пытаются подражать пиндосам. Естественно получается говно. Но начали то не эти вот "деятели". Вспомните поделки того же Бони Драчука и иже с ним. Слепить из говна что-то похожее на пиндосское. Чтобы пипл хавал и платил за это. Тот же МихАлков офоршмачился со своим "продолжением" довольно таки хорошего фильма.
Дело не в том, что не умеют снимать, а в том, что снимают говно для быдла. Тупо денежку срубить. А потом изливаются в слезах, что это говно не смотрят, а государство на говно не хочет баблосики давать.
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64k
doker Час назад
Вспомнил... Вчера показывали по стс.

Чтобы держать высокую планку своего кино - нужно показать худшее иностранное кино...

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156
Дело Час назад
Ну, это как в жизненном анекдоте: - Дорогая, как ты можешь судить о сексе за эти мои 5,5 секунд?
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2k
Оксид Бетона 2 часа назад
Ну это всё же лучше, чем ниггервуд африканский.
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20k
иванов дмитрий 2 часа назад
Индийское кино , только без танцев.
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12k
Андрей А 2 часа назад
Автор хоть бы описание сделал этой шляпы.
Не надо судить по 15 секундам непонятного видео о всем российском кинематографе
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252
RDV 2 часа назад
Типа это самый дорогой высокобюджетный российский фильм за всю историю, остальные только хуже?)) Да на ряду с качественным кино, мало ли говна снимается в России, в том числе и любителями и новичками...
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11k
Dihydrogen Monoxide 2 часа назад
Посыл поста, типа все Российское кино говно? Ну так посмотрите "шедевры" кино
американской кинокомпании The Asylum.
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