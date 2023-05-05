Российское кино держит планку

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Некоторое российское кино ещё способно удивить сюжетом и актёрской игрой. Какой накал страстей! Какая экспрессия!
Наш ответ Болливуду. Где-то раздался нервный смех Станиславского.
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3-я категория - это чаще всего малобюджетный шлак. И в СГА такого шлака снимают полно (я уже не говорю про "ихние" сериалы). Просто до нас он не доходит чаще всего.
В основном он используется для наполнения дешёвых кабельных и спутниковых каналов.
Посмотрите "Акулий торнадо (1,2,3)" или " Нападение помидоров - убийц", "Пираньи 3D" и т.п. По некоторым каналам Триколора например, это гуано крутят круглосуточно.
У нас тоже снимают подобный шлак, это нормально, есть категория граждан которые это смотрят. Пипл хавает, короче...
Может это учебная работа студента 1го курса ВГИКа ? Так еще научится!
Дело не в том, что не умеют снимать, а в том, что снимают говно для быдла. Тупо денежку срубить. А потом изливаются в слезах, что это говно не смотрят, а государство на говно не хочет баблосики давать.
Чтобы держать высокую планку своего кино - нужно показать худшее иностранное кино...
Не надо судить по 15 секундам непонятного видео о всем российском кинематографе
американской кинокомпании The Asylum.
У нас начали делать хорошее кино и сериалы захватывающие.
А безвкусица, она , к сожалению, всегда будет. Главное , чтобы соотношение было приемлемым