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"Это мой балкон и оранжерея": сиделец показал свою камеру в абхазской тюрьме

"Это мой балкон и оранжерея": сиделец показал свою камеру в абхазской тюрьме

Автор:
04 сентября 2023 19:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   абхазия   камера   оранжерея   тюрьма   экскурсия   
1771
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И только колючая проволока за окном напоминает о том, что экскурсия проходит по местам не столь отдалённым.

От сумы и тюрьмы не зарекаются. Впрочем, это помещение крайне слабо напоминает камеру, в которой отбывают наказания в местах лишения свободы. Говорят, что эта экскурсия проводилась по тюрьме в Абхазии. Правда, официальной информации по этому поводу нет. Да и вряд ли она возможна, учитывая ряд деталей.

Положим, отдельную камеру со всеми удобствами за деньги организуют во многих тюрьмах, но вот специфическую оранжерею...

А мы думали, что в Норвегии тюрьмы крутые. Куда им до абхазских!



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Метки: Видео   абхазия   камера   оранжерея   тюрьма   экскурсия   
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7  комментариев
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5k
Трям Час назад
Мразотный говор...
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6k
Андрей Крылов 15 секунд назад
Чтоб онять столоит ли осуждать или радоваться надо понять за что посадили того человека. Но сама подача, конечно, дутко раздрадает пости всех Тут такая подача, то чу любого расского естественное возникнет делание. Как миним сказать и сделать примерно такое :
Ссылка www.youtube.com
Но!!!! Тут нет ньюансов. И потому я хот ьуже и много что сказал, но пока не скажу окончетельно, что думаю о таком. Модет чувак и правильо так мягко силит, аможет его и зарезать или повесить давсно пора. Или вообще зря отбывает такое "страшное" наказание. Я из ролика о том ни чего не знаю. Статья, фамилия, имя отчество? Вот тогда и подумаем дружно, насколько он там так правильно, или не очень.
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57k
Опиум для народа 10 минут назад
Такие сидельцы должны быть висельцами.
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1k
iKrek Час назад
Кому то и дом родной кажется тюрьмой
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78
Kostiantyn Yeryhin Час назад
лучше чем у многих дома
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190
Змей Валерий Полчаса назад
Там такая плантация, что уже к нему ходят, чисто по братски раскумариться.
В целом неплохо придумано, территория закрытая, наркоконтроль идёт лесом, менты тоже, начальство в доле, контингент постоянно накурен и на волю не рвётся - им и тут ништяк.
Честно скажу, я бы и сам поехал бы в отпуск в такое заведение, чтобы отрешиться от суеты и проблем, но не надолго!
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