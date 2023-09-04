"Это мой балкон и оранжерея": сиделец показал свою камеру в абхазской тюрьме

И только колючая проволока за окном напоминает о том, что экскурсия проходит по местам не столь отдалённым.
От сумы и тюрьмы не зарекаются. Впрочем, это помещение крайне слабо напоминает камеру, в которой отбывают наказания в местах лишения свободы. Говорят, что эта экскурсия проводилась по тюрьме в Абхазии. Правда, официальной информации по этому поводу нет. Да и вряд ли она возможна, учитывая ряд деталей.
Источник:
Положим, отдельную камеру со всеми удобствами за деньги организуют во многих тюрьмах, но вот специфическую оранжерею...
А мы думали, что в Норвегии тюрьмы крутые. Куда им до абхазских!
Источник:
- "Никогда не разбивали раньше камеру?": цыганка в Казани, заметив телефон, стала угрожать снимающему её мужчине
- Зачем в европейских тюрьмах красят камеры в розовый цвет?
- Многодетная мать из Лас-Вегаса попросилась в тюрьму после 7 штрафов за вождение в пьяном виде
- В Нижегородской области мужчина ограбил магазин и выбросил деньги, чтобы попасть в тюрьму
- Американский политик выступает за освобождение всех преступников из тюрем
В целом неплохо придумано, территория закрытая, наркоконтроль идёт лесом, менты тоже, начальство в доле, контингент постоянно накурен и на волю не рвётся - им и тут ништяк.
Честно скажу, я бы и сам поехал бы в отпуск в такое заведение, чтобы отрешиться от суеты и проблем, но не надолго!