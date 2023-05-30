Зачем в европейских тюрьмах красят камеры в розовый цвет?

Выводы были весьма неожиданные. В синих камерах заключенные стали требовать дополнительное одеяло. Им казалось, что в камере слишком холодно, хотя температура не менялась.

В оранжевых камерах заключенные наоборот, спали без одеяла. Им было слишком жарко.

В камерах с желтыми стенами заключенные больше читали, играли в шахматы и в целом проявляли интерес к обучению. В камерах с зелеными стенами заключенные вели себя спокойнее обычного.