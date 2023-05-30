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Зачем в европейских тюрьмах красят камеры в розовый цвет?

Зачем в европейских тюрьмах красят камеры в розовый цвет?

Автор:
30 мая 2023 11:16
Сообщество : Факты
Метки: Европа   интересно   камера   розовый цвет   тюрьма   факты   фото   
2561
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В 1979 году в Швейцарии провели любопытный эксперимент. В некоторых тюрьмах покрасили камеры в разные цвета, поселили там заключенных, и стали наблюдать.

Выводы были весьма неожиданные. В синих камерах заключенные стали требовать дополнительное одеяло. Им казалось, что в камере слишком холодно, хотя температура не менялась.

В оранжевых камерах заключенные наоборот, спали без одеяла. Им было слишком жарко.

В камерах с желтыми стенами заключенные больше читали, играли в шахматы и в целом проявляли интерес к обучению. В камерах с зелеными стенами заключенные вели себя спокойнее обычного.

Но самый неожиданный эффект дали камеры розового цвета. Розовый цвет заметно снижал агрессию заключенных. Неоднократные проверки подтвердили эффект – даже самые агрессивные заключенные быстро приходили в себя в камере розового цвета.

С тех пор в каждой швейцарской тюрьме есть несколько камер, полностью выкрашенных в розовый цвет. Туда помещают самых буйных заключенных.

Подобные исследования проводили и в США. Учёный по имени Александр Шаусс экспериментальным путем установил оттенок розового цвета, который максимально успокаивает нервную и сердечно-сосудистую системы. Этот оттенок получил название P-618 или Drunk-Tank Pink. Вот он на фото снизу.

Для справки. Drunk-Tank Pink - это яркий розовый цвет, который был использован в экспериментах Шаусса для изучения его влияния на поведение людей. Оказалось, что этот цвет может вызывать у людей чувство спокойствия и уменьшать агрессивное поведение. Этот цвет был назван так из-за того, что он был использован для окраски камер для задержания пьяных людей в полицейских участках.

Два тюремных надзирателя из США по фамилии Бейкер и Миллер взяли исследование Шаусса, и выкрасили цветом P-618 несколько тюремных камер. Эксперимент длился 156 дней. В отчёте Бейкер и Миллер укзали, что за эти 156 дней “не было зафиксировано ни одного случая неуправляемого или враждебного поведения со стороны новых арестованных. Всего 15 минут пребывания в розовой камере было достаточно, чтобы снизить вероятность агрессивного поведения, а сам эффект сохранялся у заключенных в течение получаса после выхода из нее.”


Исследования Шаусса используют и в профессиональном спорте. Некоторые гостевые раздевалки у команд в американском футболе специально выкрашены в розовый цвет, чтобы снизить мотивацию к победе у соперника.


Кстати, оттенок P-618 с тех пор называет “оттенком Бейкера-Миллера”.


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Метки: Европа   интересно   камера   розовый цвет   тюрьма   факты   фото   
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15  комментариев
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28k
Serg2001 2 часа назад
Ну тогда уж пусть и форму для надзирателей такую пошьют. Ну чтоб на них меньше дергались заключенные...)
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40k
Example 6.2.6 10 минут назад
Я смотрел цикл передач "Самые опасные тюрьмы Америки", и там наоборот, начальник тюрьмы ввёл розовую униформу для заключённых (а это тюрьма для серьёзных бандитов), чтоб выбесить их и продемонстрировать, что руководство здесь власть, и если захочет, то заставит всех кружевные трусы носить. Эдакая демонстрация доминантного поведения, над теми, кто считает себя выше закона и вообще считает что тюрьма его не изменит.
Зеки повозбухали чутка, кое-кто отказывался одевать розовые кофточки, но посидев пару недель в карцере, всё таки решили, что нормальная одежка, и лучше руководство тюрьмы особого режима не злить, пока реально не выдали кружевные труселя и колготки.
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24k
Bar0 Полчаса назад
/Исследования Шаусса используют и в профессиональном спорте/
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14k
Александр Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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664
figurist Полчаса назад
вот ведь открыли америку, у нас в дурках всегда коридоры в красный цвет выкрашены
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22k
BiZ 39 минут назад
"а сам эффект сохранялся у заключенных в течение получаса после выхода из нее"
как измеряли? через полчаса у мента возникал сломанный нос?
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722
adssaf afasffdsga 42 минуты назад
Я думаю, что это как-то связано с лютым нежеланием находиться в такой камере...
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5k
livaneth Час назад
А в Иране силой выволакивают преступника на площадь и там публично отрубают ему что-нибудь. Говорят, очень положительно влияет на потенциальных преступников, которые пока еще честные люди и только думают о том, чтобы свернуть на скользкую дорожку.
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7k
Компьютер DELL с монитором Час назад
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22k
babuby Час назад
Зачем? А чтобы воспитать сильную, устойчивую, и лютую ненависть ко всему розовому, и чтобы хорошо научиться её скрывать! Это самый мощный эффект, который может оказать подобный ход. Остальные эффекты - вторичны.
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22k
ЦСКА 2 часа назад
В европейских тюрьмах?
Вся Европа-это уже одна большая, раскрашенная в известные цвета камера! А мы за ними наблюдаем...
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12k
GROMOZEKA 2 часа назад
А плейстейшн?
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