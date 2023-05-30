Зачем в европейских тюрьмах красят камеры в розовый цвет?

В 1979 году в Швейцарии провели любопытный эксперимент. В некоторых тюрьмах покрасили камеры в разные цвета, поселили там заключенных, и стали наблюдать.
Выводы были весьма неожиданные. В синих камерах заключенные стали требовать дополнительное одеяло. Им казалось, что в камере слишком холодно, хотя температура не менялась.
В оранжевых камерах заключенные наоборот, спали без одеяла. Им было слишком жарко.
В камерах с желтыми стенами заключенные больше читали, играли в шахматы и в целом проявляли интерес к обучению. В камерах с зелеными стенами заключенные вели себя спокойнее обычного.
Но самый неожиданный эффект дали камеры розового цвета. Розовый цвет заметно снижал агрессию заключенных. Неоднократные проверки подтвердили эффект – даже самые агрессивные заключенные быстро приходили в себя в камере розового цвета.
С тех пор в каждой швейцарской тюрьме есть несколько камер, полностью выкрашенных в розовый цвет. Туда помещают самых буйных заключенных.
Подобные исследования проводили и в США. Учёный по имени Александр Шаусс экспериментальным путем установил оттенок розового цвета, который максимально успокаивает нервную и сердечно-сосудистую системы. Этот оттенок получил название P-618 или Drunk-Tank Pink. Вот он на фото снизу.
Для справки. Drunk-Tank Pink - это яркий розовый цвет, который был использован в экспериментах Шаусса для изучения его влияния на поведение людей. Оказалось, что этот цвет может вызывать у людей чувство спокойствия и уменьшать агрессивное поведение. Этот цвет был назван так из-за того, что он был использован для окраски камер для задержания пьяных людей в полицейских участках.
Два тюремных надзирателя из США по фамилии Бейкер и Миллер взяли исследование Шаусса, и выкрасили цветом P-618 несколько тюремных камер. Эксперимент длился 156 дней. В отчёте Бейкер и Миллер укзали, что за эти 156 дней “не было зафиксировано ни одного случая неуправляемого или враждебного поведения со стороны новых арестованных. Всего 15 минут пребывания в розовой камере было достаточно, чтобы снизить вероятность агрессивного поведения, а сам эффект сохранялся у заключенных в течение получаса после выхода из нее.”
Исследования Шаусса используют и в профессиональном спорте. Некоторые гостевые раздевалки у команд в американском футболе специально выкрашены в розовый цвет, чтобы снизить мотивацию к победе у соперника.
Кстати, оттенок P-618 с тех пор называет “оттенком Бейкера-Миллера”.
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Зеки повозбухали чутка, кое-кто отказывался одевать розовые кофточки, но посидев пару недель в карцере, всё таки решили, что нормальная одежка, и лучше руководство тюрьмы особого режима не злить, пока реально не выдали кружевные труселя и колготки.
как измеряли? через полчаса у мента возникал сломанный нос?