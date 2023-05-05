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"Никогда не разбивали раньше камеру?": цыганка в Казани, заметив телефон, стала угрожать снимающему её мужчине

"Никогда не разбивали раньше камеру?": цыганка в Казани, заметив телефон, стала угрожать снимающему её мужчине

Автор:
05 мая 2023 19:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Казань   Телефон   Угрозы   видео   запретила снимать   камера   цыгане   
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Попрошайка зашла в автобус и стала ходить по проходу, клянча мзду. Мужчина достал камеру и стал снимать происходящее, на что получил недвусмысленные угрозы.

Цыгане очень обижаются, когда их называют попрошайками. Между тем, это основное занятие женщин, которые таким образом "зарабатывают" деньги.


Житель Казани достал телефон и начал снимать на камеру очередную попрошайку в городском автобусе. Женщина с ребёнком пела нечто заунывное, поглядывая на снимавшего, а потом, проходя мимо, это невинное создание намекнуло, что в следующий раз ему разобьют телефон.



Для тех, кто сомневается в том, что это цыганка, знающие люди поясняют, что среднеазиатские ромалэ так и выглядят.


А на вопрос "зачем снимать на камеру?" знающие люди отвечают, что только так можно предотвратить воровство. Иначе расслабишься - и не досчитаешься кошелька или телефона.

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Метки: Казань   Телефон   Угрозы   видео   запретила снимать   камера   цыгане   
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6  комментариев
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25
Большой Кусь Час назад
А этой тваре никогда ибало не разбивали в автобусе?
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77
Алексей Бляйбтрой 11 минут назад
нос классный, напрашивается прям
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7k
alexxxx7878 Час назад
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