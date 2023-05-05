"Никогда не разбивали раньше камеру?": цыганка в Казани, заметив телефон, стала угрожать снимающему её мужчине

Попрошайка зашла в автобус и стала ходить по проходу, клянча мзду. Мужчина достал камеру и стал снимать происходящее, на что получил недвусмысленные угрозы.
Цыгане очень обижаются, когда их называют попрошайками. Между тем, это основное занятие женщин, которые таким образом "зарабатывают" деньги.
Житель Казани достал телефон и начал снимать на камеру очередную попрошайку в городском автобусе. Женщина с ребёнком пела нечто заунывное, поглядывая на снимавшего, а потом, проходя мимо, это невинное создание намекнуло, что в следующий раз ему разобьют телефон.
Для тех, кто сомневается в том, что это цыганка, знающие люди поясняют, что среднеазиатские ромалэ так и выглядят.
А на вопрос "зачем снимать на камеру?" знающие люди отвечают, что только так можно предотвратить воровство. Иначе расслабишься - и не досчитаешься кошелька или телефона.
Источник:
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