"Никогда не разбивали раньше камеру?": цыганка в Казани, заметив телефон, стала угрожать снимающему её мужчине

Цыгане очень обижаются, когда их называют попрошайками. Между тем, это основное занятие женщин, которые таким образом "зарабатывают" деньги.

Житель Казани достал телефон и начал снимать на камеру очередную попрошайку в городском автобусе. Женщина с ребёнком пела нечто заунывное, поглядывая на снимавшего, а потом, проходя мимо, это невинное создание намекнуло, что в следующий раз ему разобьют телефон.