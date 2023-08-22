Обычный день в Костроме: медведь напал на двух парней, сидящих на лавочке во дворе

1440
1
1
К счастью, молодым людям удалось убежать от хищника. На место были вызваны экстренные службы.
Однако они так напугали косолапого, что тот забрался на дерево на высоту почти 15 метров. Мишку пришлось усыпить специальным дротиком и только потом спустить вниз.
Усыпленного гуляку на носилках донесли до машины полиции. Местным жителям медведь больше не представляет угрозы.
Источник:
Ссылки по теме:
- Мужчина напугал медведей своим криком
- Наглый медведь устроил переполох на участке
- Веселое видео пьяного россиянина, сидящего верхом на медведе
- Медведь проверил документы гаишников
- Чёрные медведи уплетают яблоки
Новости партнёров
реклама