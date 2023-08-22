Обычный день в Костроме: медведь напал на двух парней, сидящих на лавочке во дворе

Однако они так напугали косолапого, что тот забрался на дерево на высоту почти 15 метров. Мишку пришлось усыпить специальным дротиком и только потом спустить вниз.

Усыпленного гуляку на носилках донесли до машины полиции. Местным жителям медведь больше не представляет угрозы.