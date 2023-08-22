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Обычный день в Костроме: медведь напал на двух парней, сидящих на лавочке во дворе

Обычный день в Костроме: медведь напал на двух парней, сидящих на лавочке во дворе

Автор:
22 августа 2023 09:05
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   забавно   кострома   медведь   хищник   
1440
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К счастью, молодым людям удалось убежать от хищника. На место были вызваны экстренные службы.

Однако они так напугали косолапого, что тот забрался на дерево на высоту почти 15 метров. Мишку пришлось усыпить специальным дротиком и только потом спустить вниз.


Усыпленного гуляку на носилках донесли до машины полиции. Местным жителям медведь больше не представляет угрозы.

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Метки: Видео   животные   забавно   кострома   медведь   хищник   
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15  комментариев
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6k
hhwost Час назад
так медведь или медвежонок?
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8k
Роман 6 минут назад
Мужики теперь целый год на лавочках озираться будут
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5k
S__D 13 минут назад
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5k
MPEG-8 17 минут назад
Это пестун.
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1k
Лютый вам Бетховен 17 минут назад
-Здоров, мужики! Сообразим на тро..? Э, да вы куда?!
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1k
raael13 19 минут назад
В толстяке спортсмен пропадает... Так стартанул с мета.
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3k
· · 20 минут назад
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143
Илья 23 минуты назад
Это еще медвежонок
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426
София 43 минуты назад
Мишка просто поиграть хотел ?
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3k
Едондер пуп 52 минуты назад
Был бы "обычный день" - они бы так не бегали как молодые сайгаки, а взяли бы Михана третьим, напоили, накормили, дали бы балалайку и велик... Отдаляемся мы от природы))
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4k
vfrcbvec Час назад
косолапый оборзел - в каталажку!)))
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