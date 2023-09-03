В питерском Купчине провели праздник «Костры рябин»

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Гости переворачивали календарь, раскрашивали портреты певца и слушали хит в исполнении виолончелиста в парке Интернационалистов, рассказали в районной администрации.
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