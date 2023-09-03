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В питерском Купчине провели праздник «Костры рябин»

В питерском Купчине провели праздник «Костры рябин»

Автор:
03 сентября 2023 09:25
Сообщество : Юмор
Метки: 3 сентября   Купчине   Михаил шафутинский   забавно   костры рябин   люди   праздник   
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Гости переворачивали календарь, раскрашивали портреты певца и слушали хит в исполнении виолончелиста в парке Интернационалистов, рассказали в районной администрации.

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Метки: 3 сентября   Купчине   Михаил шафутинский   забавно   костры рябин   люди   праздник   
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8  комментариев
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13k
Cornho 2 часа назад
Как же коробит это "в КупчинЕ". Хоть вроде и утверждают, что это правильно, но настолько непривычно...
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10k
Пётр Минуту назад
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1k
Igor Grishaev Полчаса назад
Коллективное помешательство. Что-то вроде секты "Аум Синрикё".
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3k
* You All Час назад
из местного дурдома был побег?
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57k
Опиум для народа Час назад
Больные на голову...
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1k
КолдурасЪ Час назад
Напомнило!
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