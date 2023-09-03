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В Павлодаре местный гаишник устроил пышные проводы внука в первый класс

В Павлодаре местный гаишник устроил пышные проводы внука в первый класс

Автор:
03 сентября 2023 09:21
Метки: 1 сентября   Видео   Павлодар   вкук   гаишник   первый класс   праздник   
1816
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В Сети бурно обсуждают, как местный начальник ГАИ провожал любимого внука в первый класс.

Торжество было устроено в банкетном зале местного ресторана и больше напоминало пышную свадьбу, чем праздник для ребёнка. Внука торжественно вынесли нанятые артисты на паланкине под песню на казахском языке. Мальчик гордо восседал на "троне" и махал гостям рукой, а взрослые хлопали в ладоши, и даже кто-то подбежал и пожал ему руку, а затем поцеловал ножки. Видно, что парнишку не смущало такое внимание к своей персоне.


Некоторые пользователи предположили, что первоклашка, наверно, будет въезжать во двор школы на служебной машине деда с мигалками.

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Метки: 1 сентября   Видео   Павлодар   вкук   гаишник   первый класс   праздник   
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14  комментариев
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1k
КолдурасЪ Час назад
Вот ещё иллюстрация самостийности! Русские люди им городов настроили, на месте казацких станиц, а эти "друзья степей" всё пытаются свою самостийность восстановить! На баев и холопов расчитаться, жопу рукой вытирать! С клятых оккупантов какой нибудь ясак продавить! Тьфу, срамота!
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77
AndrushaVictorovich 5 минут назад
Бай растёт, он ему гаи по наследству передаст
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10k
Юрий 13 минут назад
Осталось только чтобы носилки несли дир.школы, завуч, учителя. Ну вот что вырастет из этой личинки охреневшего гаишника?
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81k
Доктор Джонс Полчаса назад
Анекдот:
Казахстан. В детском саду сказали прийти на утренник в национальной одежде.
Русский: бабушка надела на внука косоворотку.
Украинец: бабушка надела на внука вышиванку.
Чеченец: бабушка надела на внука черкеску и бурку.
Казах: бабашка - "Ой бай, где же я тебе такую маленькую полицейскую форму найду?"
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4k
просто Дмитрий Полчаса назад
Почти что ТУЙ..... когда режут ХХХ
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1k
Vergüenza Ajena 37 минут назад
И что потом из этого пацанчика вырастет, если уже сейчас в нём насаждают уверенность в собственных исключительности и значимости?
Жалко ребёнка.
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283
iskra Vergüenza Ajena Полчаса назад
Чего его жалеть? У него всё в шоколаде будет. Жалеть надо тех,над кем он будет начальником.
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77
AndrushaVictorovich Vergüenza Ajena 3 минуты назад
Пожалей лучше учителей, которые дебилу двойку поставить не смогут за 2+2=5
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11k
Властелин 54 минуты назад
Вы не чего не понимаете. Ему этот праздник для внука устроили те кому он помог и простил за нарушения.
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4k
Alex Час назад
Хера се мусор взяток насшибал.
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34k
АнтонПолднев Час назад
Тёлки его по всей видимости?
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