В Павлодаре местный гаишник устроил пышные проводы внука в первый класс

В Сети бурно обсуждают, как местный начальник ГАИ провожал любимого внука в первый класс.
Торжество было устроено в банкетном зале местного ресторана и больше напоминало пышную свадьбу, чем праздник для ребёнка. Внука торжественно вынесли нанятые артисты на паланкине под песню на казахском языке. Мальчик гордо восседал на "троне" и махал гостям рукой, а взрослые хлопали в ладоши, и даже кто-то подбежал и пожал ему руку, а затем поцеловал ножки. Видно, что парнишку не смущало такое внимание к своей персоне.
Некоторые пользователи предположили, что первоклашка, наверно, будет въезжать во двор школы на служебной машине деда с мигалками.
Источник:
- Интересный способ открыть бутылку вина без штопора
- Поздравление с наступающим Новым годом от голосов Московского метро
- Незабываемый новогодний аттракцион для детей
- Первый и последний стакан
- Свадьба без драки - деньги на ветер
Казахстан. В детском саду сказали прийти на утренник в национальной одежде.
Русский: бабушка надела на внука косоворотку.
Украинец: бабушка надела на внука вышиванку.
Чеченец: бабушка надела на внука черкеску и бурку.
Казах: бабашка - "Ой бай, где же я тебе такую маленькую полицейскую форму найду?"
Жалко ребёнка.