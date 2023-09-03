В Павлодаре местный гаишник устроил пышные проводы внука в первый класс

Торжество было устроено в банкетном зале местного ресторана и больше напоминало пышную свадьбу, чем праздник для ребёнка. Внука торжественно вынесли нанятые артисты на паланкине под песню на казахском языке. Мальчик гордо восседал на "троне" и махал гостям рукой, а взрослые хлопали в ладоши, и даже кто-то подбежал и пожал ему руку, а затем поцеловал ножки. Видно, что парнишку не смущало такое внимание к своей персоне.

Некоторые пользователи предположили, что первоклашка, наверно, будет въезжать во двор школы на служебной машине деда с мигалками.