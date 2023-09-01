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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 677 постов • 38 подписчиков подписаться
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Житель Владивостока взял чужой ноутбук, оставленный на скамейке

Житель Владивостока взял чужой ноутбук, оставленный на скамейке

Автор:
01 сентября 2023 09:16
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Владивосток   забыла   люди   ноутбук   скамейка   украл   чужое добро   
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Владелец сумки с ноутбуком забыла его, когда ждала такси. Когда спохватилась, вернулась на место буквально через 10 минут, а компьютера уже не было.

На записи камер наблюдения видно, что его забрал мужчина, гулявший с собакой. Его просят вернуть не принадлежащее ему имущество иначе будет написано заявление в полицию.

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Метки: Владивосток   забыла   люди   ноутбук   скамейка   украл   чужое добро   
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4  комментария
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zloykoyot Час назад
Ну так может и взял чтобы отдать. Такое тоже возможно. А если не отдаст, так всё зафиксировано.
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Vergüenza Ajena 20 минут назад
Слово "Владелица" не знакомо?
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Anarasius

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