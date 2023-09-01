Житель Владивостока взял чужой ноутбук, оставленный на скамейке

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Владелец сумки с ноутбуком забыла его, когда ждала такси. Когда спохватилась, вернулась на место буквально через 10 минут, а компьютера уже не было.
На записи камер наблюдения видно, что его забрал мужчина, гулявший с собакой. Его просят вернуть не принадлежащее ему имущество иначе будет написано заявление в полицию.
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Метки: Владивосток забыла люди ноутбук скамейка украл чужое добро
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