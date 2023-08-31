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Комбайнер устроил погоню за детьми в Красноярском крае

Комбайнер устроил погоню за детьми в Красноярском крае

Автор:
31 августа 2023 15:07
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Красноярский край   комбайн   подростки   покос травы   прокуратура   угроза убийством   
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Против мужчины возбудили уголовное дело.

Инцидент произошёл в начале августа в окрестностях села Джирим Красноярского края. Возвращавшийся с работы 55-летний механизатор местного предприятия увидел на участке своего покоса шестерых подростков, которые косили траву. Чтобы их проучить и прогнать с поля, он сел в комбайн, включил лопасти и поехал в их сторону. Приближения многотонной машины не услышал только 12-летний подросток, который косил травы триммером.

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По данным прокуратуры Красноярского края, комбайнер умышленно ускорял комбайн, пока перепугавшийся подросток не упал, запутавшись в траве. Тогда механизатор остановил машину и позволил тому убежать с поля.

Сразу после происшествия в полицию обратилась мать пострадавшего мальчика. Однако там не торопились наказывать комбайнера, отказавшись возбуждать против него уголовное дело. Тогда женщина пошла к районному прокурору, который изучив все материалы дела, принял решение о возбуждении уголовного дела по статье об угрозе убийством. Комбайнеру грозит до двух лет лишения свободы, а также выплата компенсации за причинённый моральный вред и оплату психолога для травмированного подростка.



"Незаконное решение полицейских отменено, в отношении водителя комбайна по требованию прокурора возбуждено уголовное дело об угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Устанавливаются полные обстоятельства произошедшего. После их завершения будет решен вопрос о взыскании с виновника компенсации морального вреда в пользу ребенка и затрат на лечение у психолога", — сообщили в прокуратуре Красноярского края.


Источник:

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Метки: Видео   Красноярский край   комбайн   подростки   покос травы   прокуратура   угроза убийством   
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10  комментариев
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27k
Matrosskin Полчаса назад
А теперь переводим на простой: школотронов поймал сотрудник предприятия в процессе того, как они пздли траву ( только не рассказывайте что они триммером косили от нечего делать), а так как на нынешних слова не действуют - пригрозил более впечатляюще. Теперь его посадят, а через пару лет местные будут недоумевать - какая-такая падла ворует в посёлке, а потом - ну как же так получилось, что такие милые дети, поехав в город в ВУЗ/ПТУ были пойманы и посажены по статье "Кража" ( в лучшем случае), ну что могло пойти не так в их воспитании, ай-ай.
Ах да, и вопрос - откуда же берётся и почему процветает всякого рода АУЕ, где мы свернули не туда
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1k
Леший 8 минут назад
а мы тырили ягоды и яблоки по ночам на огородах....и все знали кто это делал, т.к. мы были как на ладони....и огребали постоянно....но что самое интересное не за украденные ягоды, а за потоптаные грядки
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3k
* You All 19 минут назад
лучше бы не останавливался,был бы достойный урок мелким ублюдкам ворюгам
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524
ruslan d 21 минуту назад
В моем детстве это была бы офигительная история , которая бы передавалась из уст в уста , а мама мне бы еще люлей выписала за воровство ...
Мужик огонь
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5k
Горожанин 44 минуты назад
Хоть прокуратура работает.
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495
Илья 46 минут назад
Инфернальный смех комбайнёра во время погони за детьми . Фильм ужасов какой то.
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16k
куджо 56 минут назад
Эх, а нам солью пристреливали... Какое там милиция, лишь бы мамка не узнала
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12k
Кот Бегемот 59 минут назад
Ссылка youtu.be
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