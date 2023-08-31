Комбайнер устроил погоню за детьми в Красноярском крае

Инцидент произошёл в начале августа в окрестностях села Джирим Красноярского края. Возвращавшийся с работы 55-летний механизатор местного предприятия увидел на участке своего покоса шестерых подростков, которые косили траву. Чтобы их проучить и прогнать с поля, он сел в комбайн, включил лопасти и поехал в их сторону. Приближения многотонной машины не услышал только 12-летний подросток, который косил травы триммером.

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По данным прокуратуры Красноярского края, комбайнер умышленно ускорял комбайн, пока перепугавшийся подросток не упал, запутавшись в траве. Тогда механизатор остановил машину и позволил тому убежать с поля.