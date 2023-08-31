Комбайнер устроил погоню за детьми в Красноярском крае

Против мужчины возбудили уголовное дело.
Инцидент произошёл в начале августа в окрестностях села Джирим Красноярского края. Возвращавшийся с работы 55-летний механизатор местного предприятия увидел на участке своего покоса шестерых подростков, которые косили траву. Чтобы их проучить и прогнать с поля, он сел в комбайн, включил лопасти и поехал в их сторону. Приближения многотонной машины не услышал только 12-летний подросток, который косил травы триммером.
По данным прокуратуры Красноярского края, комбайнер умышленно ускорял комбайн, пока перепугавшийся подросток не упал, запутавшись в траве. Тогда механизатор остановил машину и позволил тому убежать с поля.
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Сразу после происшествия в полицию обратилась мать пострадавшего мальчика. Однако там не торопились наказывать комбайнера, отказавшись возбуждать против него уголовное дело. Тогда женщина пошла к районному прокурору, который изучив все материалы дела, принял решение о возбуждении уголовного дела по статье об угрозе убийством. Комбайнеру грозит до двух лет лишения свободы, а также выплата компенсации за причинённый моральный вред и оплату психолога для травмированного подростка.
"Незаконное решение полицейских отменено, в отношении водителя комбайна по требованию прокурора возбуждено уголовное дело об угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Устанавливаются полные обстоятельства произошедшего. После их завершения будет решен вопрос о взыскании с виновника компенсации морального вреда в пользу ребенка и затрат на лечение у психолога", — сообщили в прокуратуре Красноярского края.
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Ах да, и вопрос - откуда же берётся и почему процветает всякого рода АУЕ, где мы свернули не туда