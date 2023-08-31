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Американец решил доказать, что почтовые голуби быстрее интернета

Американец решил доказать, что почтовые голуби быстрее интернета

Автор:
31 августа 2023 11:35
Сообщество : Эксперименты
Метки: Видео   в мире   голубь   скорость   флешка   эксперимент   
1058
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Мужик взял голубя, прикрепил к нему специальную сумочку, в которую поместил три флешки по 1 терабайту, и отправил птицу перелететь отрезок, равный километру.

Как оказалось, на этом отрезке скорость голубя оказалась быстрее чем скорость передачи данных через интернет.

Но на длинном расстоянии голубиная почта конечно проигрывает интернету.


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Метки: Видео   в мире   голубь   скорость   флешка   эксперимент   
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10  комментариев
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7k
Pravednik84 Час назад
Забавное решение))) Увы, но хотелось бы иметь более подробный расчёт зависимости эффективности от дистанции и гигов.
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8k
Фельдъегерь 17 минут назад
я могу быть еще быстрее передав пакет с флешками из рук в руки
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5k
S__D 48 минут назад
А вот не отказались бы от китайского 5G - голубь даже и не полетел бы - чего, мол, потеть, и так ясно.
))
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13k
..: Атеист :.. 48 минут назад
Ну. не быстрей, а пропускная способность больше, но зато очень медленный. Да и работает в полудуплексе.. и защищенность передаваемой инфы под вопросом.
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14k
GROMOZEKA Час назад
Пусть теперь запустит такого голубя из Калининграда во Владивосток.
Вот и посмотрим, что будет быстрее
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11k
Б.Касторский Час назад
Знаете, тогда я могу просто подкинуть флешку и рассчитать расстояние. А могу вообще жесткий диск или телефон. Сейчас есть телефоны и на 2Тб. Представляете какая скорость?
Нет уж, если голубем, то письмо как в старь.
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