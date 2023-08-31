Американец решил доказать, что почтовые голуби быстрее интернета

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Мужик взял голубя, прикрепил к нему специальную сумочку, в которую поместил три флешки по 1 терабайту, и отправил птицу перелететь отрезок, равный километру.
Как оказалось, на этом отрезке скорость голубя оказалась быстрее чем скорость передачи данных через интернет.
Но на длинном расстоянии голубиная почта конечно проигрывает интернету.
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Вот и посмотрим, что будет быстрее
Нет уж, если голубем, то письмо как в старь.
Давление нормализовалось? Сфинктер перестал поглощать диван? Монитор просох от соплей?)
А теперь идите с миром! И передавайте привет своему мужу, волнуется, наверное, за Вас.