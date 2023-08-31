FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 671 пост • 38 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
125 радиоактивных массажных ручек пытались ввезти в Россию

125 радиоактивных массажных ручек пытались ввезти в Россию

Автор:
31 августа 2023 08:24
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: ЧП   видер   люди   массажные   радиоктивные   ручки   таможенники   
1575
1
1


Таможенники проверили саквояж женщины, которая ехала из Монголии, и ахнули. Она везла с собой массажные ручки, радиационный фон которых в 85 раз превышал норму.

Сама владелица уверяла, что ничего не знает о радиоактивности своего товара

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: ЧП   видер   люди   массажные   радиоктивные   ручки   таможенники   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
35k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Словосочетание "урановый стержень" заиграло новыми красками... )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
684
Алексей 15 минут назад
больше не буду грызть ручки!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Николай 19 минут назад
таких товаров иногда и на прилавках много бывает...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Евгений Час назад
Не, ну собственно, а кто из нас, ходит в магазин со счётчиком Гейгера? Я так думаю, что даже производитель этих ручек не знает, что он делает их из радиоактивного сырья. Жаль женщину. Попала на деньги на ровном месте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
482
Илья 2 часа назад
Снорки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Terracotka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

303714



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Наполивала: подводим итоги дачного сезона вместе с девушками из соцсетей
Наполивала: подводим итоги дачного сезона вместе с девушками из соцсетей
В Ростове девушка, похожая на героиню из фильма "Звонок", в полном неадеквате ехала по встречке
В Ростове девушка, похожая на героиню из фильма "Звонок", в полном неадеквате ехала по...
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Фестиваль «Цветочный джем» в Москве⁠⁠
Фестиваль «Цветочный джем» в Москве⁠⁠
Покори дорогу в новой ААА-игре
Покори дорогу в новой ААА-игре
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждый раз одно и тоже

Лучшие демотиваторы
Музыкальный киоск

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#в мире#интересное#новости#Еда#наука#улыбнуло#Москва#геймер
#люди#Прикол#кино#фильм#позитив#факты#СССР#собака#актеры#голливуд
#животные#интересно#история#забавно#ДТП#милота#шоу бизнес#Россия#трейлер#отдых
В Южной Корее разрабатывают человекоподобного робота-пилота В Южной Корее разрабатывают человекоподобного робота-пилота Окончание купального сезона Окончание купального сезона Девушка психанула и разбила монитор в компьютерном клубе Девушка психанула и разбила монитор в компьютерном клубе Неудачное ограбление кафе в Бразилии Неудачное ограбление кафе в Бразилии Мужчина в Индии уcтраивает челленджи в которых можно выиграть: масло, крупу, хозяйственные принадлежности Мужчина в Индии уcтраивает челленджи в которых можно выиграть: масло, крупу, хозяйственные... Унитазная трагедия на складе Унитазная трагедия на складе

На что жалуетесь?

Вернуться