125 радиоактивных массажных ручек пытались ввезти в Россию

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Таможенники проверили саквояж женщины, которая ехала из Монголии, и ахнули. Она везла с собой массажные ручки, радиационный фон которых в 85 раз превышал норму.
Сама владелица уверяла, что ничего не знает о радиоактивности своего товара
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Метки: ЧП видер люди массажные радиоктивные ручки таможенники
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