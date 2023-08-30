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"Последний самурай Бразилии": мужчина напал на воров с мечом

"Последний самурай Бразилии": мужчина напал на воров с мечом

Автор:
30 августа 2023 10:01
Сообщество : Юмор
Метки: Бразилия   Видео   Юмор   воры   меч   самурай   умора   
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Владелец дома через телефон смотрит по камерам наблюдения, как на парковку пробираются воришки велосипедов... И тут он вспоминает про одного жильца, объяснив ситуацию которому, предлагает помочь разобраться с негодяями.

— Больше ни слова!... — загадочно отвечает тот и снимает со стены самурайский меч.

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Метки: Бразилия   Видео   Юмор   воры   меч   самурай   умора   
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4  комментария
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537
Человек Разумный 59 минут назад
Думаю если бы он так же бежал с обычной палкой - эффект был бы тот же :)
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SuperTroll Полчаса назад
Он ждал этого момента всю жизнь
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7k
Горец Ю Полчаса назад
Оскар за озвучку!!!
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Olxi

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