"Последний самурай Бразилии": мужчина напал на воров с мечом

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Владелец дома через телефон смотрит по камерам наблюдения, как на парковку пробираются воришки велосипедов... И тут он вспоминает про одного жильца, объяснив ситуацию которому, предлагает помочь разобраться с негодяями.
— Больше ни слова!... — загадочно отвечает тот и снимает со стены самурайский меч.
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