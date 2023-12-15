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75-летнюю российскую стримершу, "кикнули" в Counter-Strike 2⁠⁠

75-летнюю российскую стримершу, "кикнули" в Counter-Strike 2⁠⁠

Автор:
15 декабря 2023 10:57
Сообщество : Игромир
Метки: Counter-Strike 2⁠⁠   Видео   Стримерша   бабушка   геймер   игра   позитив   
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Тиммейты в прямом эфире проголосовали за исключение 75-летней бабушки-стримерши под ником i_olga во время игры в CS2.

После исключения i_olga отметила, что ребята наверное правы, поскольку она допустила 2 грубейшие ошибки. После этого она пожелала зрителям не расстраиваться и всегда быть на позитиве.


За каналом i_olga следят свыше 138 тыс. человек. В среднем её смотрят более 500 зрителей. Бабушка серьёзно относится к своему увлечению и тренирует стрельбу на ботах перед запуском соревновательного режима.

Источник:

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Метки: Counter-Strike 2⁠⁠   Видео   Стримерша   бабушка   геймер   игра   позитив   
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1  комментарий
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sos1960sos 48 минут назад
В её возрасте уже очень сложно найти того, кто готов её кикнуть, радоваться бы надо...
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