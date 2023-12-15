75-летнюю российскую стримершу, "кикнули" в Counter-Strike 2⁠⁠

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Тиммейты в прямом эфире проголосовали за исключение 75-летней бабушки-стримерши под ником i_olga во время игры в CS2.
После исключения i_olga отметила, что ребята наверное правы, поскольку она допустила 2 грубейшие ошибки. После этого она пожелала зрителям не расстраиваться и всегда быть на позитиве.
За каналом i_olga следят свыше 138 тыс. человек. В среднем её смотрят более 500 зрителей. Бабушка серьёзно относится к своему увлечению и тренирует стрельбу на ботах перед запуском соревновательного режима.
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