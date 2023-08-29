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Мужчина катал людей на экскаваторе в Каспийском море

Мужчина катал людей на экскаваторе в Каспийском море

Автор:
29 августа 2023 11:08
Метки: Казахстан   в Каспийском море   люди   море   отдых   пляж   развлечение   экскаватор   
836
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В Казахстане распространилось видео, на котором водитель экскаватора вращает людей, уцепившихся за веревку, привязанную к ковшу.

Сообщается, что сотрудники батальона патрульной полиции Актау установили личность водителя. На него составили два административных протокола по статьям 593 “Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами” и 620 “Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения” КоАП РК.


Кроме того, с водителем провели профилактическую беседу “по недопущению подобных правонарушений впредь”.

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Метки: Казахстан   в Каспийском море   люди   море   отдых   пляж   развлечение   экскаватор   
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7  комментариев
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7k
Кружок 53 минуты назад
"вращает людей, уцепившихся за веревку, привязанную к ковшу." (с)
Это называется вейкборд!
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4k
Григорий 7 минут назад
а то что говнища с экскаватора в море натекло это норма? как голову на пляже мылом помыть?
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5k
Babangdida 19 минут назад
А потом соль от агрегатов как отмывать будет, да воду из масел отжимать? Не верится что цена подобной прокатушки покроет ремонт.
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5k
Rubiroid_47 40 минут назад
Экологов на него натравить постеснялись, стало быть.
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1k
Rom 40 минут назад
Ничего опасного. Но загрязнять воду экскаватором точно не стоит, да и застрять можно.
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