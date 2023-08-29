Мужчина катал людей на экскаваторе в Каспийском море

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В Казахстане распространилось видео, на котором водитель экскаватора вращает людей, уцепившихся за веревку, привязанную к ковшу.
Сообщается, что сотрудники батальона патрульной полиции Актау установили личность водителя. На него составили два административных протокола по статьям 593 “Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами” и 620 “Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения” КоАП РК.
Кроме того, с водителем провели профилактическую беседу “по недопущению подобных правонарушений впредь”.
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