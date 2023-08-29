Мужчина катал людей на экскаваторе в Каспийском море

Сообщается, что сотрудники батальона патрульной полиции Актау установили личность водителя. На него составили два административных протокола по статьям 593 “Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами” и 620 “Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения” КоАП РК.

Кроме того, с водителем провели профилактическую беседу “по недопущению подобных правонарушений впредь”.