В Алуште отдыхающих на пляже закрыли на замок

FISHKINET
Пост для тех, кому надоело заряжать смартфон по 3 раза в день Пост для тех, кому надоело заряжать смартфон по 3 раза в день В Курской области в ночном клубе мигранты избили росгвардейцев В Курской области в ночном клубе мигранты избили росгвардейцев Американский гробовщик рассказал, что же можно унести с собой в могилу Американский гробовщик рассказал, что же можно унести с собой в могилу "Гамарджоба, Барби!": в сети завирусился трейлер голливудского фильма на грузинском языке "Гамарджоба, Барби!": в сети завирусился трейлер голливудского... Любимый угол кота Любимый угол кота Общительный пёс желает познакомиться Общительный пёс желает познакомиться Мизантроп мира кошачьих – харизматичный и своенравный колоколо Мизантроп мира кошачьих – харизматичный и своенравный колоколо Компания кикшеринга призывает самокатчиков к безопасной езде с помощью БДСМ-атрибутики Компания кикшеринга призывает самокатчиков к безопасной езде с... 25 снимков дикой природы, от которых захватывает дух 25 снимков дикой природы, от которых захватывает дух Мама-енот привела в гости редких малышей Мама-енот привела в гости редких малышей Пипидастр и питонец: очередная подборка каламбуров и лингвошуток Пипидастр и питонец: очередная подборка каламбуров и лингвошуток Самые разные удивительные факты Самые разные удивительные факты "Хочется вытащить автомат": в Кишинёве врач отказался лечить русскую пациентку "Хочется вытащить автомат": в Кишинёве врач отказался лечить... Прокуратура проверит "одесскую Барби", которая продаёт курсы по очищению организма с помощью ртути Прокуратура проверит "одесскую Барби", которая продаёт курсы по... "Сняли на свою голову": ситуации с владельцами жилья, у которых явно не все дома "Сняли на свою голову": ситуации с владельцами жилья, у которых... Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 21 июля Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 21 июля «Контроль за движением и неотвратимость наказания»: Минтранс пригрозил ужесточить правила для самокатчиков «Контроль за движением и неотвратимость наказания»: Минтранс... Алкопост на&nbsp;вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные
Главная > Видео
В Алуште отдыхающих на пляже закрыли на замок

В Алуште отдыхающих на пляже закрыли на замок

Автор:
22 июля 2023 10:04
Метки: Видео   алушта   замок   люди   море   отдых   пляж   
1340
1
1

Отдыхающие в районе Профессорского уголок в Алуште рассказали в соцсетях, как стали заложниками пляжа, выход с которого оказался закрыт на замок, очевидно, сотрудниками.

«Профессорский уголок. Пляж напротив жирафа. В 17:30 закрыли пляж на замок, при том, что там еще были люди. Выйти было невозможно. Не совсем понятны такие действия. Надеюсь, что после данной публикации такого больше не повторится», — написал автор публикации в соцсетях.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Видео   алушта   замок   люди   море   отдых   пляж   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Александр Час назад
Что брать с собой на пляж:
- Крем от солнца
- Полотенце
- Очки для ныряния
- Бутылку минеральной воды
- Аккумуляторную "болгарку"
- Панамку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
418
twincam 50 минут назад
в любой ситуации сразу надо снимать на тапок и постить в соцсетях.
главное что "дети плачут"
всегда надо говорить что "это же дети"
эти быдло-мамашки сами поднимают градус истерии, что несомненно переносится на детей.
они не умеют быть спокойными, рассудительными и уверенными.
главное начать вопить и истерить.
может там закрыли один выход, но открыли другой.
нельзя было позвать персонал и спросить?
сразу надо истерить и постить ролики в сетях.
сколько же все таки мрази на планете.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
ACU900 Час назад
И чем все это закончилось? Пришли охранники и выпустили людей?
Люди прождали все ночь и их выпустили только на завтра утром?
Звонили в МЧС?
Или просто сами раз"уячили замки и ушли?
Короче где продолжение?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
90k
Херанука Паибалу 2 часа назад
В Краснодаре ( почти в центре города ) озеро обнесли колючей проволокой
чтобы дети, у родителей которых нет денег на поездку к морю, не купались
разбрелись по подъездам, пьют пиво.....
Мэр что-то там рассказывает про воспитание детей....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Lexx 2 часа назад
А морем уйти нельзя? Или там забор до Турции?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

451392



Другие посты автора
Популярное
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 20 июля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 20 июля
11 фишек из Китая, доказывающих, что они живут в параллельной вселенной
11 фишек из Китая, доказывающих, что они живут в параллельной вселенной
Набирающие популярность
Поучительная история о знакомстве с айтишником и футболке
Поучительная история о знакомстве с айтишником и футболке
ТОП - 10 фильмов ужасов про лес
ТОП - 10 фильмов ужасов про лес
Пост для тех, кому надоело заряжать смартфон по 3 раза в день
Пост для тех, кому надоело заряжать смартфон по 3 раза в день
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Куст крыжовника

Лучшие демотиваторы
Внимание, вопрос: а где он их взял?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#интересно#США#полиция#шоу бизнес#Россия#конфликт#ДТП#сарказм
#интересное#история#Прикол#факты#истории#познавательно#фильм#мужчина#кино#СССР
#животные#Юмор#в мире#подборка#Мемы#мир#Германия#барби#нападение#суд
Пост для тех, кому надоело заряжать смартфон по 3 раза в день Пост для тех, кому надоело заряжать смартфон по 3 раза в день В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться