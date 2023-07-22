В Алуште отдыхающих на пляже закрыли на замок

«Профессорский уголок. Пляж напротив жирафа. В 17:30 закрыли пляж на замок, при том, что там еще были люди. Выйти было невозможно. Не совсем понятны такие действия. Надеюсь, что после данной публикации такого больше не повторится», — написал автор публикации в соцсетях.