В Алуште отдыхающих на пляже закрыли на замок

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Отдыхающие в районе Профессорского уголок в Алуште рассказали в соцсетях, как стали заложниками пляжа, выход с которого оказался закрыт на замок, очевидно, сотрудниками.
«Профессорский уголок. Пляж напротив жирафа. В 17:30 закрыли пляж на замок, при том, что там еще были люди. Выйти было невозможно. Не совсем понятны такие действия. Надеюсь, что после данной публикации такого больше не повторится», — написал автор публикации в соцсетях.
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главное что "дети плачут"
всегда надо говорить что "это же дети"
эти быдло-мамашки сами поднимают градус истерии, что несомненно переносится на детей.
они не умеют быть спокойными, рассудительными и уверенными.
главное начать вопить и истерить.
может там закрыли один выход, но открыли другой.
нельзя было позвать персонал и спросить?
сразу надо истерить и постить ролики в сетях.
сколько же все таки мрази на планете.
Люди прождали все ночь и их выпустили только на завтра утром?
Звонили в МЧС?
Или просто сами раз"уячили замки и ушли?
Короче где продолжение?
чтобы дети, у родителей которых нет денег на поездку к морю, не купались
разбрелись по подъездам, пьют пиво.....
Мэр что-то там рассказывает про воспитание детей....
Ты о чем тут рассказываешь?
копано экскаватором, прямоугольной формы
я все дество в нем купался
р-н ул. Школьная, ВНИИМК
дети купались до середины июня в этом году
потом обнесли колючкой-егозой
теперь им пользуются только сотрудники Администрации, чьи коттеджи выходят к берегу
Ну ХЗ, если честно, я бы своего ребенка туда не пустил, особенно учитывая стоимость однодневных поездок на море
Самоуправство не оправдываю