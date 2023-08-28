В Ростове казак подрался с пьяным мужчиной

Удалой казак решил по-мужски разобраться с нарушителями. И вроде бы получилось.
В воскресенье днём на Соборной площади в Ростове-на-Дону казак в форменной одежде решил наказать мужчину, который нелицеприятно высказался по поводу его замечания о распитии алкоголя в неположенном месте.
После словесной перепалки казак снял и отдал прохожим фуражку и сумку, после чего ринулся в бой. После нескольких мощных, но неудачных замахов рукой и ногой, удалому 50-летнему казаку всё же удалось повалить нарушителя на землю. К счастью, для участвовавших в драке всё закончилось благополучно, никто серьёзно не пострадал.
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По данным очевидцев, казак вступился за компанию двух мужчин (одному из них он отдал свои вещи), у которых случился конфликт с выпивавшими нарушителями. Однако неизвестно, чем история закончилась. Местные СМИ задаются вопросом: почему дружинник был один, а не с напарником-казаком или полицейским, как это положено по закону. Поскольку у местных изданий нет подробностей происшествия, можно сделать вывод, что в полицию никто из участников потасовки не заявлял.
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Крайне правильный инструмент, скажу я вам
Сейчас так нельзя говорить?