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В Ростове казак подрался с пьяным мужчиной

В Ростове казак подрался с пьяным мужчиной

Автор:
28 августа 2023 18:53
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Ростов-на-Дону   Соборная площадь   алкоголь   казак   конфликт   нарушители   потасовка   
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Удалой казак решил по-мужски разобраться с нарушителями. И вроде бы получилось.

В воскресенье днём на Соборной площади в Ростове-на-Дону казак в форменной одежде решил наказать мужчину, который нелицеприятно высказался по поводу его замечания о распитии алкоголя в неположенном месте.


После словесной перепалки казак снял и отдал прохожим фуражку и сумку, после чего ринулся в бой. После нескольких мощных, но неудачных замахов рукой и ногой, удалому 50-летнему казаку всё же удалось повалить нарушителя на землю. К счастью, для участвовавших в драке всё закончилось благополучно, никто серьёзно не пострадал.

По данным очевидцев, казак вступился за компанию двух мужчин (одному из них он отдал свои вещи), у которых случился конфликт с выпивавшими нарушителями. Однако неизвестно, чем история закончилась. Местные СМИ задаются вопросом: почему дружинник был один, а не с напарником-казаком или полицейским, как это положено по закону. Поскольку у местных изданий нет подробностей происшествия, можно сделать вывод, что в полицию никто из участников потасовки не заявлял.

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Метки: Видео   Ростов-на-Дону   Соборная площадь   алкоголь   казак   конфликт   нарушители   потасовка   
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13  комментариев
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1k
grigorenko vladislav Час назад
Не зассал. Заднюю не втыкал. Красава казак.
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1k
Николай Минуту назад
Хрена се у него техника в таком возрасте! Точности бы побольше!
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2k
rr 13 минут назад
Автор: Burzum если копипастишь то делай до конца, даже видос подписан правильно : казак решил проучить быдло обезьяну
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26k
AzuveR 23 минуты назад
В данном случае, я на на стороне "казака", т.к., огуевших чуркабесов нужно издить при любом удобном случае ,ибо слов они не понимают. Удивляет, что двое других чурок не полезли в драку, болеют наверное.
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14k
GROMOZEKA Полчаса назад
Недавно видел ролик, где агрессивного синяка, который кидался и на гражданских и на полицейских, казак успокоил одним ударом нагайки.
Крайне правильный инструмент, скажу я вам
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218
Сергей С Полчаса назад
Хачи дырявые?
Сейчас так нельзя говорить?
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4k
Убийца Прохиндеев 59 минут назад
"горные орлы" сразу начали сгущаться. Чтобы "на равных" - 10 против 1
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15k
Дядюшка Ау 2 часа назад
Ну хоть кто-то не равнодушен к гегемонии торжествующего хама.
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5k
Трям 2 часа назад
Клоун ряженый. Стопудово сам под мухой был.
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8k
Дмитрий 2 часа назад
Не понял? А чего толпой не накинулись то? Какие то неправильные пчёлы!
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Burzum
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