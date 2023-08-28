В Ростове казак подрался с пьяным мужчиной

В воскресенье днём на Соборной площади в Ростове-на-Дону казак в форменной одежде решил наказать мужчину, который нелицеприятно высказался по поводу его замечания о распитии алкоголя в неположенном месте.





После словесной перепалки казак снял и отдал прохожим фуражку и сумку, после чего ринулся в бой. После нескольких мощных, но неудачных замахов рукой и ногой, удалому 50-летнему казаку всё же удалось повалить нарушителя на землю. К счастью, для участвовавших в драке всё закончилось благополучно, никто серьёзно не пострадал.