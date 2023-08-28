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Парень создал зонт, который самостоятельно парит над головой и его не нужно держать в руках

Парень создал зонт, который самостоятельно парит над головой и его не нужно держать в руках

Автор:
28 августа 2023 10:26
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Видео   Дронбрелла   Инновационный зонт   зонт   изобретение   парит над головой   
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Инновационный зонт получил название — Дронбрелла. Его заряда хватает на 2 часа. Вряд ли он сможет защитить вас от дождя со шквалистым ветром, так как при сильных порывах его сносит, но задумка интересная.


Действительно нужные изобретения подъехали


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Метки: Видео   Дронбрелла   Инновационный зонт   зонт   изобретение   парит над головой   
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7  комментариев
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3k
· · 2 часа назад
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17k
Сергей 5 минут назад
Ссылка youtu.be
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12k
Кот Бегемот 57 минут назад
Я, конечно, дико извиняюсь перед фишкипрофи, (по поводу "действительно нужные изобретения подъехали") сие ноу-хау уже давно не ноу-хау, по крайней мере с 2018 они в массы так и не приехали. Впрочем, за "постовой" труд спасибо "+".
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1k
Baklanavr Час назад
Может проще палкой на спину приделывать?
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859
Vergüenza Ajena Час назад
Хрень.
Лёгкий порыв ветра - и ты мокрый.
Иногда во время дождя нормальный зонт В РУКАХ удержать не можешь.
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14k
Kostick 2 часа назад
про два часа - не верю.
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