Парень создал зонт, который самостоятельно парит над головой и его не нужно держать в руках

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Инновационный зонт получил название — Дронбрелла. Его заряда хватает на 2 часа. Вряд ли он сможет защитить вас от дождя со шквалистым ветром, так как при сильных порывах его сносит, но задумка интересная.
Действительно нужные изобретения подъехали
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(пардон Taxi007 за "тиснутый" прошлогодний коммент)
Лёгкий порыв ветра - и ты мокрый.
Иногда во время дождя нормальный зонт В РУКАХ удержать не можешь.