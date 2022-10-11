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Инженер соорудил водную турель для борьбы с соседскими курами

Инженер соорудил водную турель для борьбы с соседскими курами

Автор:
11 октября 2022 09:21
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   видео   изобретение   инженер   курица   турель   
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Мужчина устал гонять соседских кур со своей территории и соорудил водную турель. При приближении незваного гостя система "сканирует" его и, в случае обнаружении пернатых (и не только), атакует.

Враг обнаружен!

С помощью смартфона, Raspberry Pi 3B+, Python, OpenCV и машинного обучения мужчина создал систему, которая отпугивает куриц с участка.

Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   видео   изобретение   инженер   курица   турель   
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19  комментариев
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2k
pinbalist Час назад
Непроизвольно в голове возник звук из CS "enemy spotted" :) А мужик молорик, руки из плеч явно
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27k
Levyathan 10 минут назад
Вот спасибо за идею. У меня повадились голуби на подоконник прилетать. Соседка этажом ниже их прикармливает. Они прилетают, садятся на мой подоконник, шумят, нервируют кошек, ну и гадят тоже. Соберу подобную хрень, но попроще. Баллон воды под давлением+ датчик движения. остальное-дело техники.
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1k
abusafam 16 минут назад
остаётся только поаплодировать мужику.
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278
ghor 17 минут назад
В мои студенческие годы, в колхозе, курица гуляющая по улице, считалась дикой и подлежала немедленному отлову и поеданию.
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23k
Егор Полчаса назад
Вот еще инженер:
Ссылка coub.com
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1k
Денис Ануфриев Полчаса назад
а собакена за что(
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3k
vasilykopkov 37 минут назад
Круто!!!
Осталось заменить брандспойт на пулемёт - и часовые будут не нужны...
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21k
SolomonA 45 минут назад
Супер! Еще и распознает "вражеские цели"... А если сосед срать на газон пристроится, его распознает?
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4k
Андрей 45 минут назад
Где взять исходники и чертежи? )
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31k
Teodor 47 минут назад
Сложности какие... Нет, я, конечно, тоже балдею от устройства и сам бы такое хотел, но наши дачники поступают проще: раскладывают ночью яйца по грядкам, где гуляют соседские куры, а утром на глазах у их хозяев демонстративно собирают эти фаберже в мисочку...
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4k
Олег Данилов Час назад
собакена то за что :))
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9
pitersport Олег Данилов Час назад
что бы не накакал
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312
Михаил Олег Данилов 55 минут назад
что бы не гадила на газоне. Собака была опознана и в соответствии с алгоритмом "поражена", никаких ошибок.
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