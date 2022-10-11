Инженер соорудил водную турель для борьбы с соседскими курами

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Мужчина устал гонять соседских кур со своей территории и соорудил водную турель. При приближении незваного гостя система "сканирует" его и, в случае обнаружении пернатых (и не только), атакует.
Враг обнаружен!
С помощью смартфона, Raspberry Pi 3B+, Python, OpenCV и машинного обучения мужчина создал систему, которая отпугивает куриц с участка.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Нейросеть подписывает то, что в квадрате.
А openCV обнаруживает объект и расстояние до него.
Была бы привязка, на машину бы не двигался.