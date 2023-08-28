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Незнакомка не испугалась и спасла медвежонка, оказавшегося в западне

Незнакомка не испугалась и спасла медвежонка, оказавшегося в западне

Автор:
28 августа 2023 09:37
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Спасение   в западне   животные   застрял   медведь   милота   помощь   спасла медвежонка   
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Бедолажка, видимо, искал поесть и застрял в пластиковом контейнере. Сколько он так прожил, неизвестно. Женщина из Пенсильвании увидела бедняжку, не испугалась и тут же сняла с него контейнер.

Хоть медвежонок и рыпался, но был счастлив, когда его освободили.


Хочется пожелать всего хорошего этим двоим

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Метки: Видео   Спасение   в западне   животные   застрял   медведь   милота   помощь   спасла медвежонка   
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5  комментариев
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4k
Дмитрий Круглов Час назад
Главное, чтобы теперь маму нашел.
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4k
Александр Час назад
Если маму не найдет, что вряд ли ибо она должна быть рядом то жить малышу не долго осталось.
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320
Илья Час назад
Тётка фильм Выживший не смотрела .
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1k
tuka Час назад
...и тикать, а то мама разбираться в деталях не будет.
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14k
GROMOZEKA 2 часа назад
You’re ok?

Извечный американский вопрос.
Но, за доброе дело, плюс в карму, однозначно
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