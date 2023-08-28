Незнакомка не испугалась и спасла медвежонка, оказавшегося в западне

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Бедолажка, видимо, искал поесть и застрял в пластиковом контейнере. Сколько он так прожил, неизвестно. Женщина из Пенсильвании увидела бедняжку, не испугалась и тут же сняла с него контейнер.
Хоть медвежонок и рыпался, но был счастлив, когда его освободили.
Хочется пожелать всего хорошего этим двоим
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Извечный американский вопрос.
Но, за доброе дело, плюс в карму, однозначно