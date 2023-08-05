Пухлому сурку понадобилась помощь человека: толстячок залез в мусорный бак, а вылезть не смог

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Грызун смог каким-то образом пробраться в бак, а на выходе из него он застрял. Непонятно, сколько эта морда находилась в таком положении, пока добрый мужчина не выручил беднягу. Когда прохожий помог животному, оно испарилось за считанные секунды.
Просто кость широкая
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