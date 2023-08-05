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Пухлому сурку понадобилась помощь человека: толстячок залез в мусорный бак, а вылезть не смог

Пухлому сурку понадобилась помощь человека: толстячок залез в мусорный бак, а вылезть не смог

Автор:
05 августа 2023 10:49
Сообщество : Животные
Метки: Видео   грызун   животные   застрял   кость широкая   милота   сурок   толстяк   
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Грызун смог каким-то образом пробраться в бак, а на выходе из него он застрял. Непонятно, сколько эта морда находилась в таком положении, пока добрый мужчина не выручил беднягу. Когда прохожий помог животному, оно испарилось за считанные секунды.

Просто кость широкая

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Метки: Видео   грызун   животные   застрял   кость широкая   милота   сурок   толстяк   
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5  комментариев
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44k
Карандаш 2 часа назад
Ну и какая это лента добра? Обычный 3,14дор решил хайпануть на "добром" деле... Если бы хотел реально помочь, бросил бы свой грёбаный телефон и открывал бы крышку двумя руками.
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Артур Котовой Час назад
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