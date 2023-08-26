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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 644 поста • 38 подписчиков подписаться
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Искали вора — нашли извращенца

Искали вора — нашли извращенца

Автор:
26 августа 2023 09:17
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   алтай   вор   извращенец   люди   магазин   фото под юбкой   
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На Алтае сотрудники продуктового супермаркета обратили внимание на парня, который долго ходил по магазину, ничего не купил и ушёл.

Они решили посмотреть записи с камер, чтобы убедиться, что он ничего не украл.

Он и вправду не воровал продукты, вместо этого он следил за девушкой и делал фотографии под её юбкой.

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Метки: Видео   алтай   вор   извращенец   люди   магазин   фото под юбкой   
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4  комментария
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2k
Алексей 19 минут назад
Это активист. Фиксировал не выносят ли продукты под юбкой.
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Игорь Меншиков Полчаса назад
Наверно нашел под юбкой, что то новое и интересное
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сеньор Леонсио Час назад
Вроде же недавно уже был пост про этого извращенца, или это другой.
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