Искали вора — нашли извращенца

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На Алтае сотрудники продуктового супермаркета обратили внимание на парня, который долго ходил по магазину, ничего не купил и ушёл.
Они решили посмотреть записи с камер, чтобы убедиться, что он ничего не украл.
Он и вправду не воровал продукты, вместо этого он следил за девушкой и делал фотографии под её юбкой.
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Иначе бы он достаточно такого добра нашёл в Сети не напрягаясь.