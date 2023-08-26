Хороший тамада и конкурсы интересные: в Екатеринбурге пьяный южанин подрался с аниматорами на празднике открытия пивного магазина

По словам очевидцев, многие подумали, что драка - всего лишь инсценировка, и всё идёт по сценарию. Однако кто-то видел, что после аниматор, которому удар пришёлся по животу, ушёл плакать. И потасовка не была запланирована.





В местной полиции заметили, что пострадавшие с заявлением об избиении не приходили, хотя могут это сделать, обратившись в ближайший территориальный ОВД.