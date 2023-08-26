Хороший тамада и конкурсы интересные: в Екатеринбурге пьяный южанин подрался с аниматорами на празднике открытия пивного магазина

Самое интересное, что собравшиеся на площадке люди подумали, что это часть представления, и не стали разнимать потасовку.
На открытии магазина «ПивКо» мужчина подрался с пивными бочками. Точнее, с аниматорами, одетыми в тематические костюмы. Присутствовавшие рядом зрители снимали потасовку на телефоны, даже не пытаясь разнять дерущихся.
Осторожно! Видео содержит сцены драки!
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По словам очевидцев, многие подумали, что драка - всего лишь инсценировка, и всё идёт по сценарию. Однако кто-то видел, что после аниматор, которому удар пришёлся по животу, ушёл плакать. И потасовка не была запланирована.
В местной полиции заметили, что пострадавшие с заявлением об избиении не приходили, хотя могут это сделать, обратившись в ближайший территориальный ОВД.
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Ой , бабуин говорю , с-к-о-т-о-ё-б !
Стоит толпа снимает на телефон, само мероприятие трешовое, какой-то придурок беспределит, тонированный хач мобиль запаркован, менты, которым на все плевать... Просто репортаж из отсталой страны третьего мира...
Капиталисты страну загнали в тупик. Люди обыдлились и деградировали.
А чинианики-олигархи только рады.
Может, до людей быстрее допёрло бы разнять!
П.С. Менты удивления уже давно не вызывают, а вот потерпевшие...