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Хороший тамада и конкурсы интересные: в Екатеринбурге пьяный южанин подрался с аниматорами на празднике открытия пивного магазина

Хороший тамада и конкурсы интересные: в Екатеринбурге пьяный южанин подрался с аниматорами на празднике открытия пивного магазина

Автор:
26 августа 2023 08:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   аниматор   драка   екатеринбург   открытие магазина   полиция   спаринг   
2496
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Самое интересное, что собравшиеся на площадке люди подумали, что это часть представления, и не стали разнимать потасовку.

На открытии магазина «ПивКо» мужчина подрался с пивными бочками. Точнее, с аниматорами, одетыми в тематические костюмы. Присутствовавшие рядом зрители снимали потасовку на телефоны, даже не пытаясь разнять дерущихся.


По словам очевидцев, многие подумали, что драка - всего лишь инсценировка, и всё идёт по сценарию. Однако кто-то видел, что после аниматор, которому удар пришёлся по животу, ушёл плакать. И потасовка не была запланирована.


В местной полиции заметили, что пострадавшие с заявлением об избиении не приходили, хотя могут это сделать, обратившись в ближайший территориальный ОВД.

Источник:

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Метки: Видео   аниматор   драка   екатеринбург   открытие магазина   полиция   спаринг   
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14  комментариев
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388
РАТНИК 3 часа назад
Для горных неандертальцев это норма они общаются только языком силы и их надо только ломать , разговоры бесполезны, поскольку у кавказцев умственные способности на уровне людей с синдромом дауна.
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9k
Уретра Брежнева 58 минут назад
Бабуин среди людей ....
Ой , бабуин говорю , с-к-о-т-о-ё-б !
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12k
harlamov 2 часа назад
Зрелище печальное.
Стоит толпа снимает на телефон, само мероприятие трешовое, какой-то придурок беспределит, тонированный хач мобиль запаркован, менты, которым на все плевать... Просто репортаж из отсталой страны третьего мира...
Капиталисты страну загнали в тупик. Люди обыдлились и деградировали.
А чинианики-олигархи только рады.
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3k
Anners 2 часа назад
Почему ведущий сразу не остановил дурацкую музыку свою, тупак безмозглый, и не завопил, что происходит преступление?
Может, до людей быстрее допёрло бы разнять!
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43k
Валерий 2 часа назад
ну я вот ни разу не удивлён, стоит толпа в которой куча мужиков и молча сыкливо снимают на камеру, боятся получить по морде, и не надо говорить что мы вот такие цивилизованные и это они дикари и уроды, это я ещё по армейской жизни увидел когда в моём призыве русские молча принимали побои от всяких черножопых тварей, зато когда такого прижмёшь в уголочке без группы поддержки так сразу всё гавно с него и польётся, я сам много лет живу на Кавказе и знаю что говорю--пока мы не научимся давать отпор так и будут такие вещи происходить, сегодня даги, завтра вас таджики начнут щемить, воспитывайте детей правильно--это основа, тебя обидели--не молчи а дай в бубен обидчику
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4k
Alex 2 часа назад
Тупая обезьяна
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15k
Александр 2 часа назад
Ну, так он же завтра в зону СВО поедет! А, не, послезавтра, надо же будет видосик с извинениями запилить! А, тоже нет, он же подающий большие надежды инженер-физик, или, биолог, "студент, комсомолец, спортсмен, и просто красавец", просто "устал-расслабился"! Тоже нет? Ну, что тогда? Действия попадают под определённую статью УК, года 3 "на труд на благо Родины"!

П.С. Менты удивления уже давно не вызывают, а вот потерпевшие...
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7k
Echo 2 часа назад
Не так ты и крут Бэтмен, сказал наркоман от.[мат] епископа
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1k
pka2004 3 часа назад
Странно. Обычно они толпой любят нападать. А тут всего один на плюшевого покемона...... Прям мужчина, как ни крути.
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167
Виктория 3 часа назад
Он спасал от греха!
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320
алекс 3 часа назад
Здесь все нормально и поведение черножо-го, и реакция полиции (как убьют приходите), и наша реакция (окружающих).
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6k
мемфрид 3 часа назад
А что вы хотите от пьяной макаки?)
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