Собака вернула домой потерявшегося соседского пса

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Пёс сбежал из дома и оказался на соседском дворе. Там его встретил сородич, который не только привёл домой потеряшку, но и позвонил в дверной звонок, чтобы хозяева их встретили.
Убедившись, что хвостатый дома, заботливый сосед отправился дальше по своим делам.
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