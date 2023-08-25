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Собака вернула домой потерявшегося соседского пса

Собака вернула домой потерявшегося соседского пса

Автор:
25 августа 2023 08:32
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   милота   пес   позитив   собака   
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Пёс сбежал из дома и оказался на соседском дворе. Там его встретил сородич, который не только привёл домой потеряшку, но и позвонил в дверной звонок, чтобы хозяева их встретили.

Убедившись, что хвостатый дома, заботливый сосед отправился дальше по своим делам.

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Метки: Видео   животные   милота   пес   позитив   собака   
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3  комментария
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35k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
А своему хозяину он за пивом ходит )))
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62k
doker 43 минуты назад
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4k
Alex Час назад
Вот это собака
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