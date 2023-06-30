FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14242 поста • 1674 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Позитив дня: собака хочет купаться

Позитив дня: собака хочет купаться

Автор:
30 июня 2023 12:27
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   животные   купание   лето   пляж   позитив   собака   
1530
1
1

Собака не могла найти себе места, когда хозяин проносил её мимо водоёма. Со стороны можно было подумать, что четвероногого друга человека мучают.

Отличный прыжок и заслуженные аплодисменты.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Пёс   животные   купание   лето   пляж   позитив   собака   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Alex 17 минут назад
Это ТАКСА!!! На суше ракета, на воде торпеда!!!!!!!! )))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Бритва 4 минуты назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Slonyash 9 минут назад
Я тоже так хочу!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Duke_kir 20 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
76k
Доктор Джонс 37 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
МихА 55 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
806
Сергей Добров 57 минут назад
Да ну на кер умничка, там люди, дети купаются а он собаку свою притащил. Но прыгнула она конечно зачётно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
659
Nevad Black Час назад
умничка какая))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

609030



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Набирающие популярность в сообществах
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Один бы я не справился: обустраиваем дачу с помощью Авито Услуг
Один бы я не справился: обустраиваем дачу с помощью Авито Услуг
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Разговор с другом из богатой семьи

Лучшие демотиваторы
Болгарский – это язык, который звучит мелодично и передаёт всю глубину эмоций

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#животные#люди#аварии#Прикол#США#подборка#факты#знаменитости
#автомобили#Юмор#интересно#Россия#ДТП#кино#история#закон#Ynews#собака
#автомир#интересное#Автовсячина#в мире#авто аварии#позитив#полиция#шоу бизнес#Жизнь#Москва
Дом, который построю я Дом, который построю я Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться