Позитив дня: собака хочет купаться

1530
1
1
Собака не могла найти себе места, когда хозяин проносил её мимо водоёма. Со стороны можно было подумать, что четвероногого друга человека мучают.
Отличный прыжок и заслуженные аплодисменты.
Источник:
Ссылки по теме:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
Новости партнёров
реклама
Не понимаю зачем собаку купать в общей куче с людьми.