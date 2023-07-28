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Собака почти неделю ждала хозяина у входа в больницу

Собака почти неделю ждала хозяина у входа в больницу

Автор:
28 июля 2023 07:28
Метки: Видео   больница   в мире   животные   преданность   собака   хозяин   
822
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Собака шесть дней ждала у входа в больницу мужчину, который в этот момент находился на лечении. Животное пытались вернуть домой, однако оно раз за разом возвращалось ко входу в здание.

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Метки: Видео   больница   в мире   животные   преданность   собака   хозяин   
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3  комментария
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15k
Мистер Фикс Полчаса назад
Каждый хозяин считает свою собаку лучшей.
И он не ошибается.
(с)
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vasilykopkov 10 секунд назад
Никто и никогда не будет так тебе искренне рад, как твоя собака...
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16k
Колька Валеркин сын 58 минут назад
Как ни крути, преданность собак это самая большая награда для хозяина, если он не долпоеб конечно. Мужик собаню любит видно сразу
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