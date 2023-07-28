Собака почти неделю ждала хозяина у входа в больницу

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Собака шесть дней ждала у входа в больницу мужчину, который в этот момент находился на лечении. Животное пытались вернуть домой, однако оно раз за разом возвращалось ко входу в здание.
Всё это время персонал больницы кормил и заботился о собаке. Позже один из сотрудников запечатлел момент воссоединения питомца с хозяином.
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И он не ошибается.
(с)