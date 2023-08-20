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Вы можете бухать на рыбалке?

Вы можете бухать на рыбалке?

Автор:
20 августа 2023 09:19
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Видео   Юмор   забавно   рыба   рыбак   рыбалка   
1863
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Жена недовольна, что муж привёз с рыбалки огромную рыбу, которая не влезет в сковородку,

«Вы можете правда бухать на рыбалке? Возьмите баб с собой, я разрешаю! Вот с этим теперь что делать?» недоумевает женщина.

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Метки: Видео   Юмор   забавно   рыба   рыбак   рыбалка   
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19  комментариев
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31k
Юрий Час назад
А может попробовать рыбу жарить не целиком, а разрезать на куски?

В общем, притащил мужик работу в дом. Сидела бы спокойно в телефончике, а тут делать что то надо.
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321
DrEris 22 минуты назад
Порезать его просто
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16k
Alex Полчаса назад
Нахрена такая безрукая жена?
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11k
Властелин Полчаса назад
На фарш его.
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29k
Ваня 47 минут назад
глубокая заморозка и на новый год...
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60
Собака У Попа 49 минут назад
Ну, жёнам рыбаков ещё повезло. А как быть жене охотника, который, для примера скажем, кабана домой приволок. Такую сковородку уж точно не найти.
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2k
Froll 50 минут назад
Говнопостанова.У меня бы жена счастлива будет если я домой такую рыбу принесу.Мой трофей-карп 11 кг.У жены радости было...Сразу за разделку принялась.
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5k
MPEG-8 53 минуты назад
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14k
GROMOZEKA 58 минут назад
«Возьмите баб с собой, я разрешаю!»

Чет вспомнилось

Ссылка youtu.be
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9k
ишты 58 минут назад
Скромно живут - ни сковородки, ни ножа.
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32k
Slonyash 58 минут назад
В духовке запечь!
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16k
Мистер Фикс 59 минут назад
Постанова от говнотиктокеров
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9k
Regerald Час назад
Филеровать, филе порционными кусками в морозилку (что сразу не сьесть), кости-плавники на бульйон, его тоже можно заморозить на потом. Вот если наоборот, мелкой рыбы ведро - работы куда больше.
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14k
Kostick Час назад
не баб брать надо на рыбалку, тут надо ротацию кадров провести.
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17k
Alex Час назад
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3k
kca-opa 2 часа назад
Хвост, голову и плавники отрезать и на уху, ну или рыбный суп, вот беда-то
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