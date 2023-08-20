Вы можете бухать на рыбалке?

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Жена недовольна, что муж привёз с рыбалки огромную рыбу, которая не влезет в сковородку,
«Вы можете правда бухать на рыбалке? Возьмите баб с собой, я разрешаю! Вот с этим теперь что делать?» недоумевает женщина.
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В общем, притащил мужик работу в дом. Сидела бы спокойно в телефончике, а тут делать что то надо.
Чет вспомнилось