Женщина оказалась не слишком рада улову мужа

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Автор видео отправилась со своим супругом и ребёнком на рыбалку. Всё шло хорошо, пока мужчина не вытащил из воды сома. Глава семейства закинул крупную рыбину в лодку, что не очень понравилось женщине.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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