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Женщина оказалась не слишком рада улову мужа

Женщина оказалась не слишком рада улову мужа

Автор:
31 августа 2022 12:27
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Реакция   Юмор   видео   прикол   рыба   рыбалка   сом   
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Автор видео отправилась со своим супругом и ребёнком на рыбалку. Всё шло хорошо, пока мужчина не вытащил из воды сома. Глава семейства закинул крупную рыбину в лодку, что не очень понравилось женщине.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: Реакция   Юмор   видео   прикол   рыба   рыбалка   сом   
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8  комментариев
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958
Шурман 58 минут назад
Какая эмоциональная жена :) ну достал и ладно , потом закоптит . Моя жена так же орет когда я с моря прихожу , только там другие маты , на нам столько рыбы ? хорошо хоть на борту чистишь а не дома .
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49k
Albert GER 8 минут назад
Саша, выкинь её нахрен с лодки.
На прикорм.
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12k
котегRUS 46 минут назад
157 вкусных котлет, а она не рада..))
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