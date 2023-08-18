Мигрант без штанов обратился за помощью к местным девушкам

В местном паблике пишут:



"К нам из солнечного Таджикистана, приехал ценнейший иностранный специалист! И он готов не покладая рук, работать на благо нашей Родины, поднимая экономику с колен.

Да вот ведь незадача, у человека нет штанов😭 Восточный мужчина, наступив на горло своей гордости, вынужден был обратиться за помощью к местным девушкам. Но они, не проявили никакой толерантности, отказали в простой просьбе поделиться штанами, и грубо отправили к соотечественникам!



Просим комиссию из Таджикистана найти своего соплеменника и оказать ему необходимую помощь, предоставить штаны и отправить на родину"