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Мигрант без штанов обратился за помощью к местным девушкам

Мигрант без штанов обратился за помощью к местным девушкам

Автор:
18 августа 2023 09:11
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   люди   мигрант   помощь   таджик   таджикистан   
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"Вот у меня нету штаны нэт.- Ты откуда приехал?- С Таджикистана. - С Казахстана? -Таджикистана. - вот к таджикам и иди к своим."

В местном паблике пишут:

"К нам из солнечного Таджикистана, приехал ценнейший иностранный специалист! И он готов не покладая рук, работать на благо нашей Родины, поднимая экономику с колен.
Да вот ведь незадача, у человека нет штанов😭 Восточный мужчина, наступив на горло своей гордости, вынужден был обратиться за помощью к местным девушкам. Но они, не проявили никакой толерантности, отказали в простой просьбе поделиться штанами, и грубо отправили к соотечественникам!

Просим комиссию из Таджикистана найти своего соплеменника и оказать ему необходимую помощь, предоставить штаны и отправить на родину"

Источник:

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Метки: Видео   люди   мигрант   помощь   таджик   таджикистан   
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8  комментариев
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Алекс Чебурашкин Час назад
пипец, сидит в хорошей машине явно при бабле и не может человеку помочь! вот от сюда и начинается расизм
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Киры4 56 минут назад
Интересно как он без штанов доехал то? Как оплачивал проезд?
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Deiz

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