Мигрант без штанов обратился за помощью к местным девушкам

"Вот у меня нету штаны нэт.- Ты откуда приехал?- С Таджикистана. - С Казахстана? -Таджикистана. - вот к таджикам и иди к своим."
В местном паблике пишут:
"К нам из солнечного Таджикистана, приехал ценнейший иностранный специалист! И он готов не покладая рук, работать на благо нашей Родины, поднимая экономику с колен.
Да вот ведь незадача, у человека нет штанов😭 Восточный мужчина, наступив на горло своей гордости, вынужден был обратиться за помощью к местным девушкам. Но они, не проявили никакой толерантности, отказали в простой просьбе поделиться штанами, и грубо отправили к соотечественникам!
Просим комиссию из Таджикистана найти своего соплеменника и оказать ему необходимую помощь, предоставить штаны и отправить на родину"
Источник:
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